沒有人願意發生戰爭，所付出的代價永難撫平，相信全世界絕大多數的人都是這樣的想法，受到最嚴重傷害的永遠是人民，願世界和平。

俄羅斯企圖透過散播恐懼、運用閃電戰術，以首都基輔等重要城市為主要軍事目標，然而，戰事至今顯現低估了烏克蘭政府與人民的團結與決心，也讓全球各國紛紛聲援，運送武器彈藥、運輸補給，除了美國、歐盟等西方國家之外，就連瑞士也破天荒宣布放棄堅持已久的中立地位，跟著加入制裁俄羅斯的行列。

經濟制裁下重手

俄羅斯閃電戰失靈，給予烏克蘭自立自強的機會之外，也陸續獲得西方多國支援，以美國為首主要採取經濟制裁手段，切斷俄羅斯主要銀行與企業取得融資管道，對俄羅斯總統普丁與其重要政治盟友採直接金融制裁，同時也限制俄羅斯取得支持其工業與國防能力，所需半導體產品與技術，制裁一波強過一波。

其中，被譽為核彈級金融制裁的是，將俄羅斯多家銀行逐出全球首要銀行間支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），並凍結俄羅斯中央銀行資產。此舉形同癱瘓央行護盤盧布的力量，也斬斷為戰爭籌措軍費的金流，盧布應聲重貶至歷史新低，俄羅斯央行提升利率逾倍至二○％造成擠兌，並下令企業出售其八成的外匯收入，股市休市且禁止外資賣股。

除了拳拳到肉、近身肉搏外，戰爭擴散朝金融與科技演進，全球首富馬斯克回應烏克蘭要求，允諾Starlink服務在烏克蘭啟動，更多接受訊號的網路終端機，則正在前往烏克蘭路上，我國護國神山台積電，響應停止供貨俄羅斯與其上游供應商，先進製程為戰略資源，美國軍工股大漲，台灣相關如全訊也自低檔彈升。

股市在戰爭正式開打、出現了利空出盡的現象，美國道瓊最大跌幅十二．六六％、S&P 500為十四．六一％，科技股相對較重，Nasdaq二二．三六％、費城半導體二二．六三％，其中第二段的跌勢，僅費城半導體未跌破前低點，目前以S&P 500與費半約當年線附近較強，Nasdaq前波反彈未過年線格局仍弱勢。

選股三方向

歐洲股市方面，法國年線下掙扎，德國近日反彈後再破底，與年線乖離仍大，已有頭部成型疑慮，亞洲股市方面，中國三指數都在年線下震盪，日本破前低後反彈，下降趨勢線威力仍在，韓國雖未破前低，不過空頭排列不利表現，相較之下，台灣加權指數仍力守半年線之上為最強，短期以高檔震盪整理格局機會較大。

選股參考三大方向，一是低本益比、高殖利率的避風港，以貨櫃航運為首兼具人氣指標，中鋼配發股息三．一元獲市場青睞，搭配漲價效應帶動鋼鐵族群表態；二是集團股底蘊，近期以長榮集團最為剽悍，塑化產業的台塑與台聚集團亦可留意；三是題材、獲利與展望兼備，尤以獲特定資金認養股。

追蹤二三種期貨商品彭博大宗商品現貨指數，自二○二○年三月以來上漲一倍，而俄羅斯為全球第三大原油生產國，供應歐洲四分之一原油與三分之一天然氣，隨著制裁一波接一波，俄羅斯石油出口可能將出現中斷，且就算還能出口，但是運輸也會是個大問題，從附表可見，油價持續走揚已經突破一百美元。

外資摩根士丹利上調布蘭特原油預估，第一季至九五美元、第二季至一一○美元，且認為最高可能觸及一二五美元，預估西德州中級原油第一季至九二．五美元，第二季至一○七．五美元，高盛證券同樣預估今年夏天將上看一二五美元。此外，避險需求與心理因素使然，黃金價格突破每盎司一九○○美元。

原油、鎳價強勢表態

塑化類股中以台塑集團旗下台塑化，與油價的連動性最為緊密，油價也強化了石化原料成本，遠東區五大泛用樹酯報價盤堅，加上三月進入需求旺季，加上石化廠部分進行歲修等因素，將有利於推升營運表現，而在金價走勢方面，為金益鼎、佳龍帶來短線刺激，然可能僅為題材性質。

農產品方面，烏克蘭為全球第四大玉米供應國，而俄羅斯則為全球最大小麥出口國，俄、烏相加小麥共占全球產量逾二五％，且早在雙方爆發戰爭之前，聯合國糧食及農業組織就已警告糧價上漲，去年創下近十年來新高，而戰爭爆發又再進一步推升價格走揚，對於原本就頗為嚴重的通膨，將帶來巨大挑戰。

俄羅斯與烏克蘭分列為全球第五與第十四鋼鐵生產國，鋼價雖受中國政策影響自去年中滑落，不過近期隨鐵、煤走揚墊高成本，包含中國、日本、印度、越南、台灣等指標廠商紛紛調漲盤價，又各國於後疫情時代，對於基礎建設的大量需求，再加上碳中和的終極目標，供需仍待新平衡，預期報價仍具有漲升空間。

不僅鐵礦，非鐵金屬方面兩國也同樣都是大宗，俄羅斯原鋁約占全球六％，媒體報導已關閉烏克蘭境內氧化鋁工廠，恐將會導致供應更加吃緊，鋁價今年來已上漲二三．八八％，俄羅斯鎳礦占全球總產量九％，加上新能源車滲透率加速提升，電池所需上游原料鎳供需持續吃緊，鎳價今年來上漲也超過兩成。

鎳價與不鏽鋼盤價息息相關，雖然鎳占不鏽鋼不到十％，不過因為價格高，所以占成本達七～八成，隨著報價不斷上漲帶動，國內大廠包含華新、唐榮與燁聯等，最新盤價同步向上開高，股價也有不錯表現，而加工廠新鋼更是連拉三根漲停，搭配中鋼高配息題材，鋼鐵族群持續加溫。

大成鋼為不鏽鋼大廠，於二○一八年收購美國鋁業孫公司，鋁價、鎳價報價上漲，對營運帶來加分效果，元月營收創下歷史新高，且下半年新產能即將開出，雙引擎加持下，今年營運可望更上層樓；燁聯為不鏽鋼大廠，可運用同業唐榮財報大略預估，法人推算去年全年ＥＰＳ有挑戰二元以上的實力，不僅將可轉虧為盈，且股價位階偏低，爆發力道可期。

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