俄羅斯24日入侵烏克蘭，外界目光集中於烏國守住首都基輔與第2大城哈爾科夫，網路也不乏俄軍灰頭土臉影片，但俄軍目標為切斷退路圍殲頓巴斯的烏軍主力，戰況仍難料。

● 俄軍北面不順 首都與第2大城拿不下

「紐約時報」指出，俄軍揮師以來目前分3個主要攻擊線－從北面朝首都基輔、從東北面朝哈爾科夫、南面從克里米亞北上並向兩側擴散。

烏克蘭北面俄軍往基輔進攻部隊發動砲擊和激戰後，到26日仍沒能包圍及孤立基輔；另一路也沒能拿下基輔東北方要地切爾尼戈夫（Chernihiv），選擇繞過繼續朝基輔前進。

烏克蘭東北面，俄軍多點侵入並推進至第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。俄烏當地交戰25日集中在哈爾科夫外幾英里處的齊爾庫尼（Tsyrkuny）村，哈爾科夫市政府26日的電報顯示，俄軍在哈市北面、東南面多點與烏軍交戰。

● 俄軍解除烏克蘭鎖喉克里米亞供水

來自南面克里米亞的俄軍往北推向大城札波羅熱（Zaporizhzhia）、往東推向濱海的馬立波（Mariupol），俄烏在重要據點的刻松（Kherson）市激戰，俄軍已炸毀北克里米亞運河（North Crimean Canal）上一座水壩。

烏克蘭2014年修建北克里米亞運河及水壩以切斷第聶伯河（Dnieper River）向克里米亞供水，俄軍摧毀後解除克里米亞供水的心腹大患。

美國五角大廈高層官員26日表示，戰前陳兵俄烏邊境的15萬俄軍，現大部分已開始投入侵烏，而25日時還只投入約30%。

華盛頓戰爭研究所（ISW）的最新戰況分析指出，俄軍過去24小時內的主要推進方向集中在基輔、烏克蘭東北和烏克蘭南部。在基輔西北與烏國守軍打城鎮戰的俄軍為空降與特戰部隊，俄軍機械化部隊還沒到。

● 烏軍主力有被圍殲烏東之虞

從克里米亞北上的俄軍似改變原本往西撲向海港大城敖德薩（Odesa），轉為北向札波羅熱、第聶伯河東南岸及沿著亞速海（Azov Sea）往東奔向馬立波。

ISW分析南面的俄軍進展，大有切斷原本部署於頓巴斯（Donbas）前線的烏軍主力退路之勢，烏克蘭高層恐被迫很快要面臨痛苦抉擇，究竟是下令主力後撤讓出更多烏東地區，或任憑烏軍主力被圍。目前還看不出烏克蘭政府在這方面的考量。

ISW認為，開戰以來烏克蘭的抵抗可圈可點，俄軍的作戰也暴露出協調與執行力不良，尤其基輔戰線，也讓他們遲沒能拿下哈爾科夫。

但俄軍常規武力畢竟遠勝烏克蘭，況且俄軍在烏克蘭南部的進展順利，若基輔當局仍不留意，很可能打亂烏國防衛的整盤棋，不過俄軍也開始面臨士氣和後勤惡化等不利因素。（譯者：陳亦偉）1110228