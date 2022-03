俄羅斯入侵烏克蘭攻勢加劇,發起全面進攻已進入第11天,但因烏克蘭軍民強力抵抗,使俄軍進展有限,除奪取烏克蘭南部戰略要地赫爾松(Kherson)外,首都基輔、第二大城哈爾科夫(kharkiv)、第三大城奧德薩(Odessa)仍被烏軍牢牢掌握,據美國華府智庫分析,烏軍在哈爾科夫趁隙反攻,重創俄軍前線部隊。對此,有網友表示「小規模反擊吧」。

美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)5日撰文分析烏克蘭戰況,指過去24小時俄軍未發動大規模攻勢,可能進入作戰的短期暫停,預計24至48小時後重啟對基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫(Mykolaiv)港以及可能有奧德薩等城市發動主要攻勢。

不過,已被俄軍攻下的哈爾科夫,傳遭到烏克蘭軍首度反攻,重創俄軍前線單位,並聲稱殲滅了一隊俄軍裝甲車隊,奪下了30件俄軍裝備。並向西北方向的反攻,一路反攻至烏俄邊境處,推進近50公里。

對此,有台灣PTT網友表示,「都是戰鬥民族,何苦呢?」、「小規模反擊吧」、「消滅一個裝甲車隊就能反推50公里,明天就能打進莫斯科吧?」、「俄國後勤太爛」、「戰爭新聞先觀望」。