俄羅斯入侵烏克蘭攻勢加劇，發起全面進攻已進入第11天，但因烏克蘭軍民強力抵抗，使俄軍進展有限，除奪取烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）外，首都基輔、第二大城哈爾科夫（kharkiv）、第三大城奧德薩（Odessa）仍被烏軍牢牢掌握，據美國華府智庫分析，烏軍在哈爾科夫趁隙反攻，重創俄軍前線部隊。對此，有網友表示「小規模反擊吧」。

美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）5日撰文分析烏克蘭戰況，指過去24小時俄軍未發動大規模攻勢，可能進入作戰的短期暫停，預計24至48小時後重啟對基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫（Mykolaiv）港以及可能有奧德薩等城市發動主要攻勢。

不過，已被俄軍攻下的哈爾科夫，傳遭到烏克蘭軍首度反攻，重創俄軍前線單位，並聲稱殲滅了一隊俄軍裝甲車隊，奪下了30件俄軍裝備。並向西北方向的反攻，一路反攻至烏俄邊境處，推進近50公里。

對此，有台灣PTT網友表示，「都是戰鬥民族，何苦呢？」、「小規模反擊吧」、「消滅一個裝甲車隊就能反推50公里，明天就能打進莫斯科吧？」、「俄國後勤太爛」、「戰爭新聞先觀望」。