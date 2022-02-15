台股上市櫃企業元月營收公告甫到段落，財報季持續熱烈展開，摩根大通證券指出，欣興（3037）去年第四季財報、首季營收表現將雙雙超越市場共識，高盛、摩根士丹利證券近期亦同聲喊買，在不少人氣股歷經多空交戰後，ABF指標股扮演外資同看多要角，提振台股士氣。

摩根大通證券對欣興基本面研究相當透徹，看法深獲市場資金信賴，在ABF基本面研究中占有一席之地，於財報公告前，將欣興推測合理股價由255元調升至276元，給予「優於大盤」投資評等。市場目前對欣興去年第四季每股純益估計值是2.68元、毛利率25.2％，對照美系外資單季每股純益2.78元、毛利率26.8％的財務預測，顯然認為市場共識太過保守。

放眼第一季，摩根大通看好新廠擴張帶來挹注，有利欣興本季營收只季減4～6％，較市場估計的季減8～10％縮小約一半幅度。美系外資賦予的每股純益推算，更是高出市場預期逾一成，來到2.66元，也透露出欣興淡季不淡，業績可望維持高水準。

摩根大通進一步說明，ABF在各式主流應用需求爆發下，供不應求是市場基本共識，但最新看到另一個擴產瓶頸正在浮現：人才缺口。換言之，ABF實際新增產能可能遠低於供應商資本支出增加的幅度，且全新進入者很難完全建置起來，另一方面，儘管市場對需求面多少有點擔憂，但多數生產資源都被挪到ABF上，研判BT供應也將持續緊俏。

根據摩根大通近期與產業界對談發現，眾所周知，基板產業過去十年來多處於苦苦掙扎時期，很難吸引人才進入，比起其他半導體次領域，基板廠雇員成長極為有限，使得現在經驗豐富的載板工程師極為難求，形成產業擴增產能最大瓶頸所在，影響性甚至超過設備機台交期問題，加上晶圓代工廠擴張迅速，仍在積極爭搶人才，載板製造商想順利擴產，人才缺口確實為一大瓶頸。