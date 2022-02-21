全快閃雲端世代資料平台供應商Pure Storage（NYSE:PSTG）宣布與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services AWS）策略結盟，共同為Pure Storage的Portworx產品開發解決方案與訓練計畫，以協助企業將Kubernetes工作負載移轉至營運環境。

Pure Storage表示，此次與AWS展開為期3年的策略性結盟，為雙方進一步拓展合作關係的最新發展，將為雙方共同客戶打造一套全方位的Kubernetes平台，更簡便的將應用程式移轉至營運環境，強強聯手提供更高便利性。

國際研究暨顧問機構Gartner（顧能）預測，全球至2025年將有85％的企業組織會在營運環境執行容器化（containerized）應用程式，比例較2019年不到35％大幅攀升。

AWS提供Amazon EKS託管式服務，讓企業在AWS上執行及擴充Kubernetes工作負載，無須安裝、操作、維護Kubernetes控制層或節點。隨著容器在企業普及率提升、部署應用程式逐漸增加，企業希望能擁有更多選擇，管理此類現代化應用程式中的有狀態持久性資料。

而Pure Storage提供的Portworx產品，則提供客戶全方位整合解決方案，為開發人員建構的Kubernetes應用程式提供永久性儲存、資料保護、災難復原、資料安全、跨區域與混合式資料移轉，以及自動化容量管理。

Portworx此次亦順勢發表AWS平台Portworx BaaS早鳥方案，導入現代化資料保護控制層，以加速實現資料與應用程式的復原目標，讓應用程式擁有者能輕鬆快速保護Kubernetes應用程式，將是未來提供給客戶的眾多即服務（as-a-Service）產品之一。

Pure Storage雲端原生業務副總裁暨總經理Murli Thirumale指出，Portworx與Amazon EKS提供了一套真正相得益彰的解決方案，解決企業將Kubernetes應用程式擴充到企業級規模時所面臨的各項挑戰。

Murli Thirumale表示，很高興看到許多目前正在使用雙方解決方案的客戶成果，並期待此次與AWS擴大結盟，包括在AWS上全新推出的Portworx Backup as-a-Service，能讓更多客戶受惠，加快Kubernetes應用程式速度。

AWS運算服務副總裁Deepak Singh表示，隨著越來越多企業開始採用容器與Kubernetes來建構與翻新應用程式，能使其加速移轉至雲端的解決方案，都能創造不凡價值。很開心能與Portworx合作，為客戶提供在Amazon EKS上備份及管理資料的另一種選擇。