俄羅斯進攻烏克蘭持續4天，引爆歐洲幾十年來最嚴重的國家安全危機。在網路無國界、視訊影像傳輸便利下，戰火訊息立即傳送到世界各地，國人彷彿親臨戰場，深刻感受避險的重要。外資匯商、外商銀行均表示，在一般民眾理解之前，全球法人資金已湧入避險資產，在股匯暴跌時保護資金部位的安全。

FXTM 富拓市場分析師陳忠漢指出，「避險資產」是投資者與交易者在恐懼心理作用下蜂擁買入避險的資產，分析法人資金湧入的避險資產包括黃金、美元、日圓與瑞郎，以便於在不確定性增大時，推升此類資產價格傾向於上漲、或至少保持不變。

陳忠漢說，俄羅斯入侵烏克蘭事件就是眼下最新的例子，「避險資產」在其它風險資產，如股票、新興市場貨幣等出現暴跌時，保護投資者與交易者的資金安全。

戰火發生至今，以黃金表現最佳，優於其他避險資產。在眾多亞幣當中，日圓也在俄羅斯入侵烏克蘭當日強烈反映，美元兌日圓站上關鍵支撐的50天均線，後市可望測試100天均線。

同樣基於避險目的，法國巴黎銀行財富管理偏好「另類投資」，項目多是低波動性投資產品，像是絕對收益債券基金、低波動性的另類 UCITS 基金策略，和浮動利率債券和信貸基金。

法巴銀財富管理指出，工業金屬也有避險效果，但重點在對抗通膨、不是低波動。該團隊對於工業金屬和貴金屬保持樂觀，尤其是白銀和白金。歷 史上的低庫存和供應中斷的風險，可能會鼓勵對於貴金屬的投機行情。