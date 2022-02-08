元月車市倒退嚕，TOYOTA／ Lexus／ HINO總代理和泰汽車於今日發佈汽車市場展望與和泰汽車營運重點，認為台灣經濟穩定成長，且股市、房市持續熱絡及國旅需求旺盛等因素，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片的不確定性影響，和泰汽車預估2022年汽車市場規模將較去年微幅成長，為46萬台。

和泰汽車也宣示，作為汽車產業領導者，2022年和泰汽車配合原廠展開電動化佈局，預計引進TOYOTA首款BEV(Battery Electric Vehicle)車型bZ4X，並爭取全新Lexus RZ 450e等電動化車型導入市場，積極往集團碳中和目標前進。

2021年台灣汽車總市場登錄台數近45萬台，雖受疫情影響較前年略為下滑，和泰汽車代理的品牌仍繳出亮眼的銷售成績，三品牌全年登錄台數共計15.6萬台，創下歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍。

今年和泰汽車旗下品牌也將配合原廠時程陸續推出全新車型，包含TOYOTA首款BEV(Battery Electric Vehicle)車型bZ4X、TOWN ACE PICKUP、TOWN ACE VAN、GR86、GR Supra手排版本及全新跨界旗艦車款CROWN等；Lexus LC Limited Edition，現有量販車型新增導入F SPORT Design等級，同時爭取全新電動車款RZ 450e導入台灣市場。

商用車將持續完整產品Line-up，HINO車型部分將導入 200系3.49噸自排及長軸車型、300系對應AEBS緊急煞車輔助系統法規車型、300 Hybrid對應六期排放與安規項目車型、700系12檔 AMT變速箱及安全配備車型與空氣懸吊車型；TOYOTA車型部分將導入COASTER 1GD柴油引擎車型、GRANVIA 8人座商旅、HIACE尾門對開式樣等。

透過完整且多元的產品線，和泰汽車小型車販賣目標設定為15.5萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13萬台，Lexus 2.5萬台，市佔率將上看33.7％，另商用車市場因2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，但TOYOTA、HINO商用車仍將持續推進市佔，挑戰年販賣目標為9000台。

面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團從顧客的需求出發，以Mobility as a Service (MaaS)為願景，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更要致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型的方向與構面。和泰商城將於2022年3月盛大開站，搭配和泰Pay與和泰Points等多元支付方式，打造更完整的集團數位服務生態系。

和泰集團乘車派遣服務yoxi 2021年已完成250萬服務趟次，2022年目標達成60萬會員數、6000台車輛數與600萬服務趟次，並將持續新增預約叫車、代叫車、一次叫多台、週期性預約等功能，滿足乘客及司機各種多元的使用情境，大幅提升便利性。而目前全台唯一同時提供共享汽、機車服務的平台─iRent也將於今年擴大共享汽車規模到8000台，提供會員更方便、即時的24小時全天候移動服務。