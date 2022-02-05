又現駕駛險些闖入環東大道的對向車道。▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

台北市內湖區環東大道上月25日，才發生三寶逆向撞死一名重機騎士的事件。不料，網路流傳一部影片，畫面中拍下在本月3日時，又有另輛轎車險些在同地點逆向行駛，影片曝光旋即引起網友熱議。

回顧先前車禍案件，家住宜蘭的伍姓女子載著一家人北上遊玩，25日在晚間逆向闖入環東大道，一連行駛近600公尺後撞上22歲重機騎士，騎士當場被撞飛，摔下10層樓高的高架橋四肢變形慘死。

警方到場後，確認伍女並無酒駕情事，而伍女向警方供稱，受導航指引才誤闖，事後警方於上月26日將其依過失致死罪送辦。此外，警方還查出事故發生前，伍女當晚即在北市市區內逆向行駛，消息曝光媒體後，伍女的行為引起輿論譁然，遭網友砲轟為三寶。

然而事發才9天，同地點有又駕駛嘗試逆向駕駛，透過網傳影片可見，事發時間為3日凌晨4時許，地點同樣為伍女釀禍的環東大道，只見一輛轎車閃左轉方向燈欲切入對向車道，而後車見狀趕緊按喇叭提醒，該車才瞬間切回原車道。

驚險的影片曝光在網路上後，不少網友看傻眼，直呼依照事故發生頻率推測，逆向行駛絕非偶發情況，還有網友驚呼，「歷史總是不斷地重演」、「哇靠同一個地方同一個動作，好扯」、「一個逆向那可能真的是人的問題，兩個以上是不是該檢討道路設計問題或是標示問題？」