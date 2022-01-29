一輛黑色小轎車逆向行駛內側車道，計程車與轎車接連驚險閃過。（翻攝爆料公社影片）

宜蘭伍姓女子25日深夜在北市環東大道逆向行駛600多公尺，撞上一輛黃牌重機，導致22歲劉姓騎士彈飛墜落10層樓高的地面慘死，伍女供稱是因誤信導航肇事，但行車紀錄畫面曝光，許多網友直呼「太離譜」。但28日又有網友分享行車紀錄影像，新北市疑似也出現恐怖「逆向三寶」，行駛在內側車道，一輛計程車與一輛轎車驚險閃過，網友氣得大罵：太誇張！

一名網友在爆料公社分享一段機車的行車紀錄影像並發文：「封閉式道路又見逆向行駛！這是蝴蝶效應吧」，根據影片內容，該路段疑為新北市新店安坑一處封閉式2線道路段，行經一處彎道時，只見一輛計程車和一輛小轎車突然接連向右急切，仔細一看，竟然有一輛黑色小轎車在內側車道逆向迎面而來！

眾多網友看完，紛紛留言：「傻眼」、「太誇張了」、「歸肛ㄟ」、「好可怕逆向想嚇死誰，駕照怎麼考來的」、「酒駕不夯了，2022正式邁入逆向元年！」。