女星辜莞允（NONO）擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，是超高人氣的「宅男女神」代表，常在社群網站分享生活點滴的她，昨（25日）在instagram曬出新聞報導截圖，內容寫道肇事駕駛逆向撞上重機騎士，導致對方身亡，讓她難掩怒火反嗆：「平常上路都隨便開？」

辜莞允在instagram限時動態曬出新聞截圖，內容提及肇事駕駛逆向開上環東大道，撞上迎面而來的重機騎士及轎車，這名重機騎士被撞後，從高架橋上墜落10樓高地面，送醫急救後宣告不治，肇事駕駛依公共危險、過失傷人致死罪移送，她透露行經案發現場時，警車和救護車皆未到現場，當時相當訝異怎麼會撞成這樣?更一度疑惑為何沒看到重機騎士身影。

辜莞允怒嗆肇事駕駛「上路都隨便開」。（nolovehowll IG）

辜莞允事後找出街景圖，看完後大動肝火怒嗆：「真的不懂怎麼可能有人在這裡逆向，路不熟地上雙黃線跟交通錐總會看吧，難道平常上路都隨便開？環東大道離平面有多高你們知道嗎？我就是個經過的路人而已都氣到不行。」

辜莞允表示肇事駕駛逆向路線比預料中扯。（nolovehowll IG）

辜莞允稍早在instagram限動發文表示看完詳細報導後，才發現肇事駕駛逆向路線比想像的還扯，強調在別的城市開車，路不熟怕會開錯是很正常，但頂多就花時間繞回來而已，若能無視雙黃線、交通錐及地上指示箭頭，不就代表平時開車上路也是「任我行」，藉此呼籲大家開車小心之餘，更要「防衛駕駛」。