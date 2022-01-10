六龜警方對黃姓男重機騎士做酒測，黃男的酒測值超標，警方將他帶回偵辦。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄六龜警方於9日在執行勤務時，在桃源區見40歲黃姓男重機騎士形跡可疑，攔查後發現黃男身上有酒味，經酒測後，黃男酒測值達每公升0.33毫克，他坦承，8日晚間在家喝了6罐啤酒。警方詢後，依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

年節將近，高雄山區梅花逐漸綻放，許多遊客慕名而來。就在警方在南橫公路沿線疏導交通，員警巡邏至桃源國中前發現黃姓男騎士形跡可疑，黃姓男騎士見到警方後神情慌張，立即騎上大型重機，離開現場。

警方見狀，馬上尾隨並攔查，黃男身上傳來的濃厚酒味。黃男坦承其於8日晚間在台南安南區的家中暢飲6罐啤酒，9日他想上山賞梅，於是騎車到高雄桃源區，未料遭警方查獲。

六龜警分局長許健基表示，山區道路崎嶇，時有風險存在，且酒後駕車後果相當嚴重，除可能造成重大死傷外，還得面臨行政、刑事罰則，警方將持續加強取締酒後駕車，請民眾切勿心存僥倖。

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