23歲邱姓女子今（21日）晚間6時許，騎車行經新北市新莊區壽山路、往林口方向，與對向54歲謝姓男子駕駛的汽車對撞，警消獲報到場時，邱女呈現昏迷狀態緊急送醫急救，謝男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，邱女騎車行經新北市新莊區壽山路、往林口方向，為下坡路段，邱女的機車突然滑行至對向車道，與謝姓男子駕駛的汽車對撞，衝擊力道相當大，機車零件、置物箱物品散落一地。
警消獲報到場時，邱女呈現昏迷狀態，緊急送往林口長庚醫院急救，警方已調閱周圍監視器進一步釐清車禍原因。
23歲邱姓女子今（21日）晚間6時許，騎車行經新北市新莊區壽山路、往林口方向，與對向54歲謝姓男子駕駛的汽車對撞，警消獲報到場時，邱女呈現昏迷狀態緊急送醫急救，謝男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，邱女騎車行經新北市新莊區壽山路、往林口方向，為下坡路段，邱女的機車突然滑行至對向車道，與謝姓男子駕駛的汽車對撞，衝擊力道相當大，機車零件、置物箱物品散落一地。
警消獲報到場時，邱女呈現昏迷狀態，緊急送往林口長庚醫院急救，警方已調閱周圍監視器進一步釐清車禍原因。
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