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「您的餐點正在國道上！？」有網友在臉書上分享14秒影片，一名熊貓外送員違規將機車騎上國道，造成網上熱烈討論。還有過來人網友分享，因外送平台的導航設定緣故，經常會發生誤入國道的事，所以騎車時真的要多注意。

有網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發布一段14秒的影片，透過影片可見，一名熊貓外送員在國道上馳騁，但眾所皆知法規規定機車不能騎上國道，因此畫面曝光後，迅速引起網友熱議。

但也有網友在留言區猜測，大概是該外送員的導航設定有誤，沒有提前把國道排除在路線之外，才會不小心亂入；還有過來人網友表示，有些導航真的很容易出錯，他也好幾次不小心被導上國道或是禁行機車的快速道路。

實際上，根據道路交通管理處罰條例規定，機車違規上國道，可處3000元以上6000元以下的罰鍰；至於機車誤闖國道，國道警方在先前分享過解套方法，騎士萬萬不可迴轉下交流道，最好的處置是立刻靠右停在路肩，人可下車站在護欄外，同時開啟方向燈警示後車，絕對不可再移車或騎車，以免後方車輛未注意而撞上，民眾可撥打1968專線、110通知相關單位，透過其引導離開國道。