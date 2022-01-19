「陳郁秀已經打電話給我」 柯建銘曝莊豐嘉結局：你留不住了

華視總經理莊豐嘉，要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，國民黨總召費鴻泰今上午強調，只要莊豐嘉一刻待在華視，國民黨就拒絕審查總預算。下午，朝野針對總預算協商前，民進黨團總召柯建銘表示，媒體自由不容干涉，但把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事，「公廣集團董事長陳郁秀已經打電話給我，明天就會開董事會，這已經是很善意的回應，我要是莊豐嘉，我就會說老子不幹了，再見。」

立法院正研商中央政府總預算，官股佔8成的華視總經理莊豐嘉，傳出要求國民黨撤銷檢討華視長年虧損的預算提案，否則將修理國民黨。國民黨團總召費鴻泰今強調，國民黨若接受莊豐嘉威脅來所有官員都將比照辦理，民主監督制衡就此破壞；因此只要莊豐嘉待在華視，國民黨就拒絕審查總預算，本月沒過也在所不惜。柯建銘今上午也重申，華視的問題會一定會處理。

下午朝野針對總預算案協商前，國民黨、民進黨團兩大黨鞭費鴻泰、柯建銘，直接在協商會場進行「會前會」。

國民黨團總召費鴻泰表示，華視總經理莊豐嘉，昨天以威脅口氣要求國民黨團必須撤案，這點他們絕對無法接受，「莊豐嘉拿著整個華視當他個人的武器，全國老百姓也無法接受」。他說，這是預算繼續協商的先決條件，請民進黨團明確回應如何處置莊豐嘉。

對此，柯建銘表示，針對莊豐嘉的事情，民進黨團的立場很清楚，相信朝野也已經有共識，「我精準的回覆你，就是讓他『求仁得仁』，決不護短，相信這句話已經涵蓋了一切。」

柯建銘說，媒體自由不能干涉，更不能管他的內容，但把媒體當武器恐嚇國會，這是天大的事情，國會豈容得了任何人的恐嚇。朝野間有攻防沒問題，但你拿媒體恐嚇國會，這是置國會於何地，這條線必須畫清楚。

柯建銘強調，媒體如果可以用來為了自己的目的去恐嚇別人，這跟黑道拿槍亂開有什麼不同？一個是打對方的第一生命，一個是打第二生命，莊豐嘉這個分寸沒有掌握好。他說，昨天還特別向助理打聽，得知國民黨團辦公室一度傳出火爆罵聲，就大概知道出什麼事情了。

柯建銘說，「不要叫人家明天就走路，國會要有高度與風範，但你(莊豐嘉)留不住了，我們一定調整。」

柯建銘進一步說，「我告訴各位一句話，昨天有去溝通了，我今天來的時候，公視董事長陳郁秀親自打給我，說明天公視就會開董事會，莊豐嘉是董事會任命的，所以接下來華視董事會也會馬上開，我認為這就是很善意的回應。」

「我要是莊豐嘉，我就會說老子不幹了，再見。」柯建銘說，行政有一定的程序，但這會持續會走下去，一定會處理，請國民黨要了解，不要說他不走，或者是5天後才走，立法院總預算就卡5天，這會因小失大，讓國會的高度變成好像在追殺，不符合比例原則。

面對柯建銘再次表態，費鴻泰也釋出善意回應，「建銘兄公廣集團明天會開董事會，那就等明天開完，朝野再來協商總預算。」柯建銘強調，華視的事，不要以大欺小，人家已經在處理了，「我保證，我負責，我做不到你來找我。」

柯建銘說，事實上這件事他不該先說，「現在說出去，莊豐嘉會跳起來，但陳郁秀已經打給我了，明天就會啟動董事會。」由於朝野取得共識，因此，在立法院長游錫堃的斡旋下，朝野最終確認明天將待公廣集團董事會召開後再行研商總預算。