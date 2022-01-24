民進黨立院黨團總召柯建銘今日於朝野協商時表示「前總統李登輝是民主先生」，國民黨立院黨團總召費鴻泰不滿柯建銘插話，憤而率國民黨立委全體退出協商，留下傻眼的柯建銘問旁人「這麼容易生氣喔」？

立法院今日持續朝野協商今年度中央政府總預算案，晚間協商到促轉會預算時，費鴻泰質問，蔡總統上周參加前總統蔣經國圖書館開幕活動，促轉會在前一天對外說蔣經國是威權，請問哪邊是威權？改天若要成立李登輝圖書館，是不是也叫威權？

此時促轉會代理主委葉虹靈準備回答，但柯建銘搶先一步回應「李登輝是民主先生」，國民黨立委陳玉珍說「蔣經國也是民主先生阿，他開放黨禁報禁，不是民主先生嗎？」

費鴻泰此時怒拍桌子表示「柯建銘，我在講話你不要講話，不然我立刻離開，我講話你憑什麼插嘴？」此時立法院長游錫堃緩頰「請大家冷靜」。柯建銘對費鴻泰說「趕快講，這不必大小聲，(不然)血壓會高」。

費鴻泰聽罷後直接說「國民黨團要離開(協商)了，明天什麼時候來(協商)，再說」，接著與在場的國民黨立委一同起身準備離去。游錫堃驚訝地問了一句「蛤？」柯建銘對費鴻泰說「不要藉故離開」。

費鴻泰臨走前對柯建銘說「我講話你插話，我..我..我..我..不要開了」，陳玉珍補充「我們(今天協商)很順利，不要再發文罵我們了喔」，接著國民黨立委在晚間9點40分左右，全體離開協商現場。留下其他三黨立委傻眼，柯建銘問旁人「講李登輝民主先生有錯嗎？這麼容易生氣喔？」

主持協商的游錫堃詢問在場的朝野立委意見，民眾黨立委邱臣遠和時力立委邱顯智建議明日上午10點再開協商，在討論過後，各黨決定明日上午10點繼續協商。