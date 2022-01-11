中二選補選結果9日揭曉，民進黨擊敗地方派系顏家，綠營士氣大振，「雲林張家」被點名是下一個需要關注目標，引起討論。對此，資深媒體人黃揚明直言，雲林選民結構和台中不同，要像中二選區那樣沒有這麼容易。

黃揚明昨（10日）在臉書發文表示，這次能擊退號稱有藍營最強陸軍的顏家，民進黨當然不是僥倖，儘管選前對選情評估相對保守，但當地選民結構確實已逐漸轉變，10年來從外地移入的近2萬合格選民，讓在地服務為主體的顏家「估不到也拉不到票」，這樣的現象，恐怕也將蔓延至其他縣市。

綠營意圖乘勝追擊，基進黨新聞部副主任陳子瑜9日在臉書點名，雲林張家是下一個需要關注的目標，民進黨雲林立委蘇治芬隨即就貼出「下架張家讓雲林更好」的哏圖，似乎年底雲林縣長選戰，也可能複製對戰顏家的模式，直攻雲林縣長張麗善家族。但黃揚明則在臉書分析，不容易。

黃揚明直言，雲林縣與台中市第二選區有結構上的不同，雲林是個人口老化的農業縣，近10年人口減少了超過4萬人，去年（2021）出生人數僅剩3830人，是2012年6166人的62％：去年死亡人數7336也比2012年的6880高出456人，缺乏新移入人口的刺激，在地政治結構的改變，或許要像中二選區那樣沒有這麼容易。

其次，黃揚明指出，現任雲林縣長張麗善2018年以比李進勇高出12％的得票率、4萬7千票擊退民進黨尋求連任的前縣長李進勇；2014年二人對戰時，是李進勇領先張將近14％得票率、超過5萬7千票，與2018年完全相反的結果。

黃揚明認為，「今日台中顏家，明日雲林張家」的假設，不是不可能發生，但顏家在補選是成為全國唯一焦點時，但年底媒體焦點應該還是會放在直轄市為主。