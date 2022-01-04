台中市第二選區立委補選將至，藍綠兩黨近日為了無不全力以赴。國民黨前文傳會副主委鄭照新在臉書表示，綠營的外地立委到海線幫忙催票卻不尊重台中交通安全，秀出空拍照怒批「拜託民進黨不要只會選舉！」

鄭照新3日在臉書發文秀出一張空拍照，只見三位從外地前去海線幫忙催票的民進黨立委，竟直接站在馬路上，讓鄭照新批評「拜票佔據馬路，讓海線險象環生，民進黨除了選舉，還會什麼？」

鄭照新指出，近日出現本土確診，台北數間防疫旅館發生群聚，「疫情再升溫」；尼加拉瓜與台灣斷交，大使卻拒不回國，「台灣外交、國際空間大危機」；球棒隊、開黑槍還有弒親案等社會事件層出不窮，「台灣社會安全網破網」，但明明有這麼多重要大事，民進黨卻只知道中二選舉，每天都有政客到台中去作秀且還妨礙交通，影響行人安全。

除此之外，鄭照新也表示總統蔡英文搭空軍一號前去助選，沙鹿社區為此進行交通管制導致嚴重塞車，加上外地遊覽車一台一台前來參加林靜儀的大型造勢，把馬路當停車場塞爆，讓鄭照新忍不住說「拜託民進黨不要只會選舉，不治國也麻煩離開台中，還給台中人寧靜生活！」