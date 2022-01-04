總統蔡英文論文門爭議持續延燒，資深媒體人彭文正、學者林環牆、賀德芬等人追查數年，相關爭議卻未平息。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，國民黨和蔡英文選舉這一路走來，從來沒提過她的論文有問題，因為壓根不知道20幾年前蔡英文的論文和教職是有問題的，「這太不可思議了」。

彭文正3日在其主持的網路節目表示，論文門醜聞，過去半年來是以中文的方式呈現，未來將改以英文文宣，朝登上美國、英國主流媒體為目標，揭露這起被掩蓋長達38年的醜聞。彭文正強調，海外團體不滿的是，蔡英文在選舉時，靠他們拉抬聲勢，也支持蔡英文，但蔡英文選上後，往中間路線靠攏，卻把他(她)們打成急統和急獨，但據他長期觀察，這些人絕對不是急統。

游淑慧4日對此在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，如果2024還是民進黨執政，那上位的人還是都會上蔡英文那條船，把論文的事情繼續保密，包括LSE現在面臨多大的質疑，但還是一直護航蔡英文，原因何在？就是因為和蔡英文是利益共同體，因為如果承認蔡英文論文有問題，那其他從LSE畢業的人，也一樣會被質疑，大家若要期待民進黨人或蔡英文團隊去揭露真相，就真的別多想了。

對於彭文正和台大法律系名譽教授賀德芬等人，數年來鍥而不捨追蹤論文真相，游淑慧表示，這些教授、學者過去有些是支持民進黨的，現在時不時出來開記者會，相信他們絕不是無的放矢，且在他們揭露之前，外界壓根不知道蔡英文的論文有問題，「我們怎麼樣都想不到，20幾年前蔡英文的論文和教職是有問題的，而國民黨和蔡英文選舉這一路走來，也從來沒提過她的論文有問題，因為我們壓根不知道，太不可思議了」。

針對蔡英文的論文風波，總統府發言人張惇涵去年11月30日回應稱，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。