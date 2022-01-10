無黨籍立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選結果出爐，國民黨遭雙殺，國民黨發言人兼文傳會主委凌濤昨表示，黨主席朱立倫在上任3個月又4天過程中，他們承擔罷免、公投、補選等過去設定的框架跟任務，但到今天「到此為止」，並強調將全黨一致努力2022九合一大選，爭取選民認同。對此，台北市議員游淑慧認為，輸就一起認、一起擔、一起扛，無需搶做責任切割，這於事無補，而且讓人驚愕。

凌濤昨指出，在地的民意再度被國家機器所吞噬，但民意將會在2024的大選奮起，用選票下架鴨霸的執政黨，並表示朱立倫10日將南下台南，啟動大選提名佈局。而凌濤也表示，2022九合一大選的佈局正式起跑，國民黨要加速提名作業，執政縣市必須連任、非執政縣市必須派出強棒，國民黨要全黨更加努力，爭取所有民眾的認同。

游淑慧今（10）日在臉書表示，公投案的成案，是許多志工朋友在街頭日復一日擺攤連署，幾十萬支持者一張一張地連署，最後才成案，這不是誰設定的政治框架或任務，而是大家共同努力、一起承擔的公投案。

「國民黨不可能百戰百勝，但有沒有好好盡力打每一場戰，支持者和外界都看在眼裡。」游淑慧認為，再三受挫，就算不找戰犯，但總要自省檢討、勇敢面對，粉飾太平或避重就輕，只會增加負評。

游淑慧說，政黨本應該是「同黨一命、榮辱與共」，但國民黨卻常常被質疑「各自算計、明哲保身」；而看到顏寬恒經歷的過程，就想到2022即將面臨選戰，命運難料！

而在罷免、補選結果出爐後，游淑慧表示，有的人繼續安靜沉默、有的人慣例大喊團結，但其實更多的人灰心無力、搖頭嘆息。國民黨風雨飄搖、千瘡百孔，但不要連基本的勇氣都失去了，包括敢戰願戰的勇氣、承擔結果的勇氣、自我檢討的勇氣、再接再厲的勇氣。游淑慧並在文末標註「輾轉難眠」。