繼四項公投執政黨大獲全勝，台中市第二選區立委補選、台北市第五選區立委林昶佐罷免案，民進黨再度取得勝利，不僅為年底的九合一地方大選打出起身炮、開出紅盤，更為蔡英文總統個人的權力聲勢再創高峰。相對而言，這是在野政黨的連三敗，對國民黨與黨主席朱立倫更是令人喪氣的挫敗，台灣政治生態將可能徹底改變。

衝擊九合一地方大選氣勢

這兩場同日分別舉行，但性質並不相同的投票，藍綠兩黨的操作冷熱有別，虛實輕重也明顯浮現，雙方真正的決戰是台中二選區的立委補選，台北罷昶的成敗只是附帶的配菜。台中的補選不僅是實打實的一席立委，背後更影響到藍綠兩黨在中部地方勢力的消長，盧秀燕連任台中市長之路的檢驗，林佳龍能否復活、重回台中挑戰盧秀燕等錯綜複雜的政治動能，背後更潛藏蔡英文對「蔡家軍」的布局，乃至「後蔡英文時期」的權力鞏固與影響力。

總體而言，這一戰不僅攸關顏家政治生命及國民黨在台中地方力量的興衰，更直接衝擊年底的九合一地方大選氣勢；結果顯示，蔡英文進一步展現了誰與爭鋒、無往不利的威力，不僅之前操作四大公投能讓同意萊豬進口敗部復活，即使指定與中二選區淵源不深的林靜儀空降來選，憑著蔡英文率領民進黨的全力加持，照樣手到擒來。

這個結果將使蔡英文在年底地方大選的人選提名上，更為一言九鼎、眾人莫敢不從，影響所及，民進黨在2022地方選舉及2024總統大選的提名競爭上，蔡英文無疑將掌握主導權。

在黨內，她不希望副總統賴清德接班，既然已取得先機，她所屬意的鄭文燦和聲勢看好的賴清德的隱性競爭，會出現何種顯性變化，對民進黨、國民黨乃至整個台灣的政治發展都值得探究。在黨外，蔡英文提名與中二選區毫無淵源的林靜儀參選，兩個月內就打敗在地長期經營的顏家，蔡英文有心瓦解國民黨在地家族勢力，打敗顏寬恒一役，將成為今年底九合一選舉及2024大選民進黨提名的總策略。

這次的補選與罷免兩場選戰，民進黨從頭至尾展現政黨對決、正面求戰的態勢，由蔡總統親自領軍，府院黨大咖齊出，以近乎總統大選的規格，發動國家機器，傾盡資源投入，全線出擊，非贏不可，而且是將中二這一席立委補選當成年底台中市長選戰的前哨戰來打，即使台北的罷昶攻防戰打到最後，也是府院黨大軍壓境，儼然操作成台北市長的前哨戰。

無力的國民黨主席如何戰

當蔡英文為林靜儀、林昶佐催票，喊出「靜昶守護，終結惡鬥」，台灣不能再亂下去的口號時，更值得反思的是，所謂事有本末、物有終始，當初將罷免門檻大幅降低，難道不是民進黨基於政治理念甚至利益而推動通過的？難道只准綠營罷別人、不准別人罷你？蔡英文高喊棄絕政黨惡鬥時，可曾反省何謂政黨惡鬥？當區區一席且根本不會影響國會絕對多數的立委補選，也被操作成政權保衛戰的選戰，如此不留給在野黨任何制衡空間，這難道還不是執政黨的制霸與輾壓嗎？

這次選舉也可謂集台灣負面攻擊選戰之大成，不但國家機器全面投入變相輔選，NCC對綠媒一面倒的誇大抹黑更是置若罔聞，綠營結合綠媒與網軍攻擊顏家，從人格毀滅到打成魚肉鄉民的地方惡霸，選前幾天，國產署更大動作清查顏家土地毫不避諱，甚至最後還扯出顏家祖墳是違建等攻擊。如果民進黨可以一再靠這種模式勝出，整個台灣的選舉文化將徹底墮落成抹黑造謠的「潑糞大賽」，而這難道真是由民進黨主演的台式民主荒謬劇，一種只會選舉、治國無能的詛咒嗎？

相對於蔡總統與綠營打出民進黨招牌的高調出擊，國民黨主席朱立倫刻意神隱起來，對應民進黨大咖齊出、政黨對決的氣勢，令人好奇也質疑以後藍營打選戰，難道也都要這樣沉潛下去嗎？從台中市長盧秀燕此次與顏寬恒微妙地保持距離，以及新北市長侯友宜與國民黨的若即若離，其中當然有爭取中間選民的務實考量，但一個弱勢無力的國民黨主席，遇上如此強勢威猛的民進黨強人，還能怎麼打接下來的2022、2024選戰呢？