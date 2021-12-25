2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。國民黨副發言人楊植斗刊出一張，他與國民黨青年團前團長田方倫、罷昶團體發言人高毓安的三人合影，稱「清林散昶」活動是由真正的在地青年發起，他們最看不下去民進黨為鞏固政權，甚至發動所有台北市的「萊豬立委」來為林站台，所以他們忍不住挺身而出。

楊植斗24日在臉書發文，刊出一張他與田方倫、高毓安的合影，指出罷免林昶佐他絕對不會缺席，因為負責「清林散昶」活動是由真正的在地青年所發起，但這個新生的罷免團體還非常的脆弱，無論是資源或組織都不是擁有民進黨作為靠山的林的對手。

楊植斗指出，綠營已決心力挺，23日更動員了台北市所有「萊豬立委」來站台，如果沒有更多的力量伸出援手，罷免林昶佐案將在綠營的政治操作下溺死。為此，即便中正、萬華不是他的選區，過去淵源也不深，但他仍要與田方倫、高毓安等人為了守護民主站出來，也懇請大家站在罷免團體這邊、多加入罷昶志工行列，讓罷免案能有一搏的機會。

此文獲得4000個讚、近200則留言，網友紛紛回應：「支持清林散昶」、「疫情嚴峻時林昶佐為中正萬華爭取了什麼？只會躲在家裡當鍵盤手」、「快送他回去唱歌啦」、「讓他回歸平民生活，一臉吊兒郎當的表情」、「既然不會當立委，就讓他專心回去唱歌」。