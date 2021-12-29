台中第二選區立委補選與台北市中正萬華區立委罷免案投票逼近，民進黨今由蔡英文總統率領黨籍候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐，強調1月9日「靜昶守護，終結惡鬥」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，自己最近講話有台灣國語腔調，把「靜昶守護」念成「清腸守護」，聽起來很像瀉藥口號。

民進黨今(29)日在中常會後舉行「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，強力拉抬林靜儀、林昶佐聲勢。蔡英文指出，台灣經濟正大步向前，國際疫情嚴峻，台灣社會需要專心對經濟、防疫做最大努力，克服挑戰，不應該再被惡質政治操作干擾。1月9日贏回中二選區，守住中正萬華就是終結惡鬥最直接有效的方法。

蔡英文表示，林靜儀、林昶佐是台灣中生代優質正志工作者、專業問政的民意代表，拜託大家以行動站出來，進場守護家鄉，用行動當政治惡鬥的終結者。

蔡英文指出，「這幾天要強力催票，請黨公職能到這兩個選區幫忙就盡力去跑，鼓勵你的朋友催票、拉票，最後的選舉可能差距很近，一定要拚全力贏得這次選戰。」

對此，游淑慧今天在臉書上表示，最近台語說太多，台灣國語有點濃，「靜昶守護」念成「清腸守護」，感覺像瀉藥口號。網友們也留言回應，「來人呀，正露丸伺候！」、「一黨獨大、專制政權、民主倒退，全民團結救台灣」、「清場守護！請綠色的一起出局吧！」、「靜付二讀」、「靜昶維修還差不多」。