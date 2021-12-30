高雄市26日晚間發生恐怖酒駕案件，一名酒駕累犯男高速衝撞一家四口，導致1死3傷的慘劇，不過國民黨立委江啟臣就在臉書指出，總統蔡英文從26日到目前為止，臉書上共有8篇貼文，其中一半與林昶佐、林靜儀有關，卻連1則關心酒駕的都沒有，說「全國都在關心酒駕，請蔡總統眼裡別只有選舉！」

江啟臣在臉書表示，26日高雄酒駕事故不幸發生之後，全國民眾都在關注行政、立法部門的態度與作為，而自己曾在101年時呼籲車輛加裝酒精鎖，108年時也提案加重並擴大酒駕的刑度範圍，包括肇事致死可處死刑，今年5月更再度提出修法，要沒入酒駕者的車輛，但當時卻遭受民進黨委員的批評。

江啟臣說，很慶幸這次不再有執政黨的立委稱沒入車輛是即興式立法，認為交通部終於正視民意，將沒入車輛列為改革方向，「亡羊補牢，為時未晚」，但江啟臣也勸戒蔡英文與民進黨應該要多關注一點民生議題，少一點政治算計。

江啟臣指出，從26日至目前為止，蔡英文臉書上共有8則貼文，但其中竟有一半是關於林昶佐跟林靜儀，甚至還換上特效框來助選，卻連1則關心酒駕的都沒有，但江啟臣認為酒駕是人命關天的事情，「絕對比任何一位立委的職位去留都更重要！」

江啟臣表示，酒駕才是蔡英文應該要重視的國政問題，說「這一次，拜託蔡總統，為人民、為防制酒駕，下一次軍令狀、逕付二讀一次吧！」