Omicron本土疫情擴大、境外移入病例攀升，中央流行疫情指揮中心昨(4日)公布新增4例本土個案，其中1位桃機女清潔員基因定序出爐，證實為Omicron，引發各界關注。資深媒體人趙少康昨晚在臉書指出，此刻防堵疫情擴散勝於責備，確實疫調、破破網才是第一要務，「請蔡英文趕快收心，不要只關心選舉拚『全黨救一人』，而是要『專心防疫救全國』」。

趙少康在臉書表示，去年10月自己在桃機總經理邀請下，到久違的桃園國際機場了解邊境防疫措施，即使機場大廳、餐廳、免稅店全都門可羅雀，桃機基層工作人員仍然堅守崗位、穿著悶熱的防護裝備，一遍又一遍的在桃園機場做清消，最近台灣又出現本土疫情，感染Omicron變種病毒的人就是在國門的清潔人員，實在令人非常憂心，這些第一線的防疫勇士每天都要冒著風險及壓力投入工作，守了兩年，防疫的戰線拖長，難免被病毒找到突破口，此刻防堵疫情擴散勝於責備，確實疫調、破破網才是第一要務。

同時，趙少康認為，染疫的工作人員都完整接種2劑疫苗，相較國際間積極施打第三劑甚至第四劑疫苗，台灣的第三劑疫苗接種率只有「0.7％」，蔡政府應該盡快設法提升疫苗覆蓋率，加上年關將近，將有大批旅客返台，是對台灣邊境防疫的一大考驗。

蔡英文臉書昨天則是在臉書提醒民眾，這兩天累計新增四名本土案例，指揮中心已宣布強化機場防疫措施，桃園市政府也在第一時間展開疫調、匡列等防疫工作，也在昨晚與陳時中指揮官、鄭文燦市長保持密切聯繫，掌握疫情最新狀況，中央地方會全力守住疫情防線。