桃園境內有3所國小因有確診學生停課14天，市長鄭文燦11日指出，考量疫情不斷升高、本周期末考就結束，國小學童沒打疫苗容易互相傳染，宣布桃園境內國小提早一周放寒假，本周五14日最後一天上課。對此，新北市長侯友宜說，距離放寒假很快，現在最重要守住疫情，讓孩子能安心在學校上課，新北從去年迄今嚴格落實防疫沒有改變，只要大家全力以付，守到寒假就沒有這問題。

而北市今新增3例本土個案，2人是中興院區的護理師，另1人是護理師男友，其中2人住新北市三重區跟永和區，侯友宜說，台北市發生個案很多居住在新北，因是共同生活圈，新北市剛好在北北基桃中間，更有責任，不管在疫調或醫療量能，在防疫支持一定全力以赴，昨他喊話鄭文燦加油，趕快守住桃園，今台北也有醫院群聚事件，台北加油、柯文哲加油，新北一定全力挺住，大家一起守住北台灣不要讓疫情擴散，才會穩定過一個快樂平安的春節。

侯友宜說，住在新北的這2例疫調狀況精準掌控中，目前匡列8人，5人採陰，3人仍在採檢中，被問及是否為加嚴防疫措施？他表示，現階段嚴格落實防疫，請全民不要鬆懈，把相關防疫做好，按照防疫相關規定，確實務必要遵守。