台北榮總今天舉行今天新任院長布達典禮，原任院長許惠恒（左）在退輔會主委馮世寬（中）監交下，將印信交給新任院長陳威明（右）。（台北榮總提供）

北榮新任院長陳威明特別感謝眼科醫師妻子林佩玉，大方曬恩愛表示「沒有她就沒有我」。（王家瑜攝）

永齡健康基金會創辦人郭台銘、廣達電腦董事長林百里、台積電創辦人張忠謀皆致贈花籃祝賀。（王家瑜攝）

台北榮民總醫院今天舉辦新任院長布達典禮，由骨肉瘤權威陳威明接任。他許下5大願景，除了要守好「防疫下半場」，維持零院內感染的紀錄外，也將發揮醫學中心的責任，與其他體系和產學界共同努力，提升台灣的國際醫療實力。

今年60歲的陳威明是國內骨肉瘤權威，國立陽明大學醫學系畢業，執業逾30年，迄今完成3萬餘例骨科手術，照顧台灣半數以上的骨肉瘤病患。陳威明還號召成立「骨肉瘤關懷之家」，協助長期抗癌的外縣市及偏鄉離島骨肉瘤患者縮短住院天數，節約健保資源，成為病人口中的「陳健保」，並因此項善舉榮獲「2018台灣義行獎」。

陳威明曾帶領團隊搶救紐西蘭毛利國王糖尿病壞死腳趾免於截肢，更讓台灣優質醫療聲名遠播。疫情期間，他領導北榮團隊完成苗栗電子廠及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈。

台北榮總今天舉行今天新任院長布達典禮，原任院長許惠恒在退輔會主委馮世寬監交下，將印信交給新任院長陳威明，歷任院長及副院長皆出席觀禮。高齡86歲的恩師、前北榮骨科主任羅惠熙，以及擔任眼科部醫師的妻子林佩玉也到場祝賀。陳威明特別感謝太太「沒有她就沒有我，每次半夜回家她都會煮麵給我吃，還幫我開兩隻眼睛（手術），讓我看得更清楚」。

「與人共好」是陳威明的人生哲學。上任院長後他提出5大願景，首先要守好防疫下半場，維持零院內感染，提供更大的醫療量能來幫助國家；第二是把病人和同仁照顧好，讓他們心裡面感受到溫暖；第三，把學生教好，多培養一些仁心仁術的好醫師；第四，北榮的重粒子癌症治療中心、新醫療大樓及手術室都即將完工，希望用最好的環境和設備來照顧病人。

最後他強調「台灣是我們共同熱愛的國家」，身為國家的醫學中心，責無旁貸，未來北榮將與其他體系密切合作，幫台灣醫療一起來打拼，也會和學術界、產業界一起努力，希望不斷創新研發，讓台灣的國際醫療實力更堅強。