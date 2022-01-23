近日台灣爆發嚴重的本土疫情，前立委孫大千就表示，既然指揮中心決定要決戰邊境，就應該針對所有入境航班進行落地採檢，結果一開始僅針對長程航班，隨後加入東南亞、南亞航班，但孫大千指出有許多歐美旅客是經由首爾、東京轉機入境，怒批「指揮中心根本就是把病毒放進台灣的罪魁禍首！」

孫大千在臉書發文表示，指揮中心既然要決戰邊境，早就應該針對入境航班不分長短程全面進行落地採檢，結果首先只針對長程航班展開落地採檢，後來發現短程航班也有許多乘客染疫，才又急忙增加南亞和東南亞的短程航班。

孫大千說，不知道究竟是指揮中心的專業能力不足，還是政治考量太多，卻放過了來自於東北亞的短程航班，卻不知「許多來自於歐美的旅客都會經由首爾，或者是東京，轉機入境台灣」，指出這代表指揮中心正源源不斷地把來自於歐美地區經由首爾和東京轉機的乘客，在沒有進行落地採檢的情況之下放進台灣，極有可能造成另一波機場的群聚感染，「這不是破口，什麼才算是破口？」

孫大千表示，指揮中心既沒有超前部署，連亡羊補牢都做得如此輕率馬虎，根本就是在踐踏台灣人民的健康安全，認為「難怪連蔡英文也只能出來呼攏麻痹台灣人民」，但卻不敢坦白告訴台灣人民，「就算是輕症，痊癒後都可能有後遺症！」