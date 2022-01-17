參加婚禮這「良心話」壞了全場氣氛！1名網友日前參加婚禮，在感動萬分的「交付儀式」時，新娘的手由父親轉交給新郎，主持人這時為了拍照喊出321，而該網友竟接著大喊「加油！加油！加油！」全場頓時聽傻眼，主持人也噗哧一笑，他事後無奈說「要信心喊話呀」，其他網友則認同說婚姻確實要好好加油。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前參加婚禮，過程中進行到「交付儀式」當新娘父親準備將新娘的手交給新郎時，婚禮主持人要求新人與長輩將手握在一起並拍照合影，當主持人說321時，他不小心脫口說出「加油！加油！加油！」音量讓在場人士都聽見，讓他瞬間感到尷尬。

網友參加婚禮，在「交付儀式」時，新娘的手由父親轉交給新郎，主持人這時為了拍照喊出321，而該網友竟接著大喊「加油！加油！加油！」全場頓時聽傻眼。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，當下他脫口說出加油後，主持人聽到也噗哧笑了出來，他則隨即遭老婆打了一下並翻白眼，他則笑說「阿就真的很像小組信心喊話呀」；其他網友則紛紛留言笑說「結了婚老公是真的要加油」、「我們也是，我岳父喊的，彩排時大家都笑到不行」、「婚姻生活確實很需要打氣加油啦」、「你來亂的吼」。

還有另名網友也分享類似經驗，該網友是新娘，她說婚禮彩排時差點要哭了，結果是主持人喊了「加油！加油！加油！」，讓她隔天正式上場時不斷笑出來，因為一直想到彩排時候，後來拿到照片她傻眼了，因為大家都是很捨不得的表情，她卻笑得很開心。