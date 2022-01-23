知名實況主「亞洲統神」張嘉航前陣子和Toyz、丁特鬧得不愉快，事情告一個段落後，近日開台秀出自己的體檢報告，不但有10幾個紅字，還疑似確診糖尿病，一度嚇到癱軟在椅子上，還好查資料後才知道只是游走邊緣，忍不住大呼：「我還有救！」

統神最近收到體檢報告，直接向觀眾報告各項數值，身高177.8公分、體重130.2公斤，有著過寬的128公分腰圍，不及格的部分則有縱膈腔變寬（肺部可能會有問題）、眼壓高、趨近骨質疏鬆症、慢性重度脂肪肝、嗜伊紅血球偏高、肝功能各種檢查指數都偏高、血脂肪5項全爆、膽固醇過高等，重要的指標都呈現滿江紅，忍不住自嘲：「我是不是快死啦。」

最讓統神措手不及的，就是糖化血色素高達7.9，他慌亂地邊直播邊搜尋資料，得知一般人的糖化血色素指數約在4至6%之間，假設超過6.5就是罹患糖尿病，看完後統神露出生無可戀的表情，整個人癱軟在座位上，接著告訴觀眾，他之前就知道血脂、血糖過高，但一直自我欺騙「糖尿病還好」，沒想到卻被健檢報告潑冷水。

當統神繼續查詢相關資料時，發現另一個資料顯示糖化血色素要高於8才是確診糖尿病，他不禁鬆一口氣，開心地大喊：「我真的還有救！」，正式宣布要開始減肥，拒喝任何含糖飲料，並馬上咕嚕咕嚕的喝了一大口水。

許多網友看完統神的健康報告，紛紛留言：「阿航保重身體，從國中看你實況看到現在大學了，陪伴了我很多時光。希望出社會後也能一直看你，加油」、「你這樣真的很不健康，大家在跟台的都看得出來，為了老婆小孩減肥吧！」、「你的糖尿病相關指數只要好好飲控搭配運動習慣是可以慢慢變正常的……加油啦」，還有一名自稱肝膽腸胃科的醫師建議統神先禁大魚大肉，趕緊到大醫院追蹤脂肪肝、紅白血球等異常，並且調整飲食習慣和早睡，「目前的狀況若再不改善，身體很有可能在五年內倒下去……」。