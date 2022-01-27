知名藝人蔡頭去年因肝癌就醫，近日驚傳因晚期肝癌離世。根據衛福部資料統計，肝癌長年為國人癌症主要死因，在109年十大癌症死因中高居第2位。義大醫院消化內視鏡科主任王文倫醫師提醒，過往國人B型肝炎、C型肝炎帶原比例高，加上早期肝癌無明顯症狀，高風險族群應注意定期追蹤檢查。

●肝癌高居癌症死因第2名 腹痛、出血症狀已晚期？

肝臟本身無神經，發現肝癌多已晚期？王文倫醫師指出，肝臟腫瘤長到一定程度後，才會侵犯周邊器官或肝臟表面神經而出現壓迫性症狀，例如右上腹疼痛。或是腫瘤破裂引發腹痛情形。

王文倫醫師解釋，「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」被稱作肝癌三部曲，某些肝癌患者腫瘤雖然不大，但已有肝硬化引起的併發症，造成肝臟代謝及合成功能不足，會無法代謝黃疸毒素而出現黃疸，或無法合成足夠的白蛋白及凝血因子，導致嚴重腹水、腹腔出血等情況，甚至會引發腹膜炎及敗血症。

(圖/潮健康提供)

另外，肝腫瘤變大會影響患者食慾，腫瘤也會吸取供給正常細胞的養份，讓病人出現「惡病質」，身形變得異常消瘦且食不下嚥，也是肝癌表現情形之一。

●肝癌有哪些治療方法？血管栓塞能長期控制？

王文倫醫師提醒，有臨床表現才發現肝癌時，通常腫瘤已經很大或已侵犯膽管等部位，屬於晚期肝癌。晚期肝癌治療效果不甚理想，第3、4期通常只有標靶治療、高劑量化學治療及最新的免疫藥物可用。雖然能夠增加對抗腫瘤的免疫力，可延長存活時間，但目前為止仍無根治方法。

「早期診斷很重要，肝癌若晚期才發現，通常為時已晚，治療效果也不好！」王文倫醫師表示，肝癌長年在十大癌症死因中名列前茅，以往國人B型肝原帶原近15%，C型肝炎也有4%，而有「國病」之稱，病毒性肝炎的高罹患率大幅增加了後續演變為肝硬化、肝癌的風險。

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王文倫醫師說明，肝癌腫瘤如果未超過3顆且小於3公分，或單顆腫瘤小於5公分者，通常控制狀況較良好，根治性的作法是外科切除或肝腫瘤電燒術。當腫瘤太多顆或分散在肝臟兩葉，無法手術、電燒時，會選擇血管栓塞術，將腫瘤賴以吸取養份的肝動脈塞住，讓腫瘤因失去養份而壞死。

不過，栓塞治療的效果並非百分之百。王文倫醫師解釋，肝腫瘤周邊可能會有零星癌細胞從肝動脈的細小分支取得養份，導致肝癌局部復發。血管栓塞可以控制肝癌進展，但通常需要治療多次甚至10數次以上。或以栓塞合併電燒治療，幫助腫瘤控制效果更好。

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●肝癌有哪些風險因子？出現4大症狀快就醫

「國人的病識感有提高，尤其是年輕一輩！」王文倫醫師表示，50歲以下族群較瞭解B型肝炎、C型肝炎帶原以及肝癌三部曲的危險，普遍有定期抽血和超音波追蹤的意識，因此可以找到很早期的肝癌並及早治療。

相反地，60、70歲以上的族群沒有經常性就醫，對於B型肝炎、C型肝炎無病識感，當有明顯症狀才檢查時，通常都是肝癌晚期。

王文倫醫師提醒，本身為B型肝炎、C型肝炎帶原者，務必定期追蹤，每半年要接受一次超音波檢查。肝硬化患者則3個月就應檢查一次。當出現食慾不振、體重減輕、黃疸、腸胃道出血等症狀時，務必及早就醫。

王文倫醫師提醒，除了B型肝炎、C型肝炎之外，酒精性肝炎、長期服用藥物、黃麴毒素暴露都是肝癌風險因子。肝癌也並非只發生在年長族群，曾有患者兒童時發現B型肝炎帶原，20幾歲已發現肝硬化，僅30歲左右就發生肝癌，而且手術切除後又在肝臟其他部位復發。

王文倫醫師說明，肝硬化等於是整個肝臟都被B型肝炎、C型肝炎損害，肝臟到處都可能有癌前病變或出現腫瘤的可能。因此，肝癌病人在切除右肝後，左肝很容易又出現第2個癌症。就算是早期診斷病人，治療後仍須密切追蹤。