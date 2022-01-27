一名中壯年保全陳先生，多年前發生車禍導致左膝軟骨破裂，韌帶受傷，送醫急救後住院三天，後因工作忙碌無法定時追蹤治療，生活中卻開始出現不定時軟腳的現象。陳先生平時工作內容包含巡邏、上下爬樓梯，後來皆因左腳無力受到影響，更不用說要進行過往愛好的籃球、羽毛球等休閒活動，就連最普通的跑步都沒辦法。尋求各種治療方式如施打自體血小板注射(PRP)、體外震波等，都未獲改善，甚至到後來步行大約500公尺左右，膝關節就會痠痛腫脹，陳先生表示，當時生活極度不便，一心只想著：「好想恢復以往的生活。」

●「地基淘空」軟骨塌陷 OCD患者後期需靠手術治療

衛生福利部雙和醫院骨科部運動醫學科主任翁佩韋醫師表示，陳先生罹患的是剝離性骨軟骨炎（Osteochondritis dissecans, OCD），因軟骨下層的硬骨缺血或血流供應有問題，造成硬骨壞死，進而影響到硬骨上方的軟骨，造成關節反覆發炎、疼痛無力、甚至積水。

若以較淺顯易懂的方式來比喻，軟骨就像是馬路上層鋪的柏油路，而硬骨則是下面的地基，當地基被淘空，柏油路就會隨著塌陷。

翁佩韋主任補充，OCD於兒童及青少年族群中較常見，而此族群不管是硬骨或軟骨的自我修復功能都相對較好，通常經過休息，將活動量降載後就有高機率可自癒。

但如果是成年患者，就要依據受損程度來選擇治療方式，當軟骨尚未剝離，可考慮用保守治療；軟骨剝離但未移位，可藉鋼釘固定；但若已是疾病後期，軟骨破裂、萎縮，就必須考慮以局部軟骨修補手術方式治療。

為了從源頭避免關節傷害，翁佩韋主任提醒，民眾要注意「運動安全、安全運動」。雖然OCD確切成因尚不明，但目前醫界普遍認為，重複性的微小創傷包含撞擊、扭傷，皆容易造成關節壓力並導致後遺症。如民眾發現關節不適，應儘量避免延誤就醫，即時尋求專業骨科醫師協助，也能對治療後的修復產生正面幫助。