許多人聽到癌症就膽戰心驚、頭皮發麻，但事實上死亡率比多數癌症更高的「心臟衰竭」，其嚴重性卻常被忽略。亞洲大學附屬醫院周哲毅副院長表示，心臟衰竭患者中近半數會合併腎臟問題，也就是俗稱的「心腎症候群」，且五年存活率僅有一半，千萬不可掉以輕心。

●心臟衰竭，腎臟也會出問題？ 先搞懂「心腎症候群」

根據美國腎臟病學雜誌分析，有心臟衰竭、心房顫動及中風等病史的人，發生腎衰竭機率比起無心臟相關疾病的人高10倍。

除此之外，過往臨床案例亦顯示，腎功能不佳者也會連帶出現心血管問題，因此，連結兩者關聯性之「心腎症候群」概念也被提出。

周哲毅副院長解釋兩者關係，當心臟衰竭導致血液輸出量不足、心輸出量下降，血液就無法順利輸送到腎臟，使腎臟無法排出體內多餘水分進而造成體液失衡；反之腎損傷時因水分無法排出，需靠心臟將水分打到其他器官，長久下來容易使心臟過度負荷導致心臟衰竭。

●針對心、腎個別用藥 能協同改善兩者情形

以心臟衰竭為例，患者初期會容易喘、疲憊，也可能伴隨下肢水腫現象，若後續觀察出現尿量減少、泡泡尿情形，即有高機率已發展成心腎症候群。

周哲毅副院長說明，目前以心腎症候群治療準則而言，仍以針對心臟問題或腎病變個別用藥為主，舉例來說，患者先診斷出心臟衰竭才發現腎臟病，即會以心臟衰竭治療為主；反之則以治療腎病變為先。

但近來有多重機轉藥物出現，臨床觀察用藥情形後發現，患者除了心臟衰竭獲得控制之外，腎功能也同時有改善的跡象。

●治療層面再升級 注重療效同時兼顧生活品質

現今疾病治療除了重視療效之外，患者與醫師也更加看重生活品質。周哲毅副院長舉例，過去心腎症候群患者症狀嚴重時，常併發肺水腫進而需收治住院至症狀緩解，出院後若症狀又惡化便需再次住院，不斷循環，嚴重影響患者日常生活。

隨著醫學發展進步，新藥物不但可以降低死亡率，也能降低肺水腫機率，就比較不需要反覆住院，能協助改善患者生活品質。周哲毅副院長有感而發，俗話說「醫病、醫心」，醫師治療患者的目標，除了讓其活得健康之餘，也要活得快樂。

●規律用藥、培養運動習慣 助心衰患者找回良好生活品質

周哲毅副院長提醒，不論是心臟衰竭或是腎病變，患者都需配合醫囑規律用藥，同時保持運動習慣，才能維持良好體力對抗疾病。

另外，心臟衰竭患者只要定期回診、規律服藥，症狀便可以穩定控制，加上生活、飲食調整，及近年心臟衰竭照護與治療漸趨成熟，心臟有機會回覆正常大小，進而維持生活品質。