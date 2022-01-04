66歲知名作家苦苓2022元旦突在臉書表示：「新年的第一天，我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去。」並連續3天都PO去年的日記，陳述遭疾病折磨之苦，對此好友吳淡如今（4日）在臉書幫忙澄清，強調苦苓得的不是肝癌，而是很大的水瘤，所幸手術成功。

吳淡如稍早之前發文，表示看過苦苓在臉書寫的生病文後，便詢問其妻子Jessy黃楚軒需不需要協助，「她淡淡說媒體把苦苓說成肝癌，也很困擾啊。其實就是一個很大的肝腫瘤，而且是水瘤，因為他本來就是B肝，已經手術成功了。嘴巴的鹹味還有耳鳴還持續著，也一直保持觀察。」於是吳淡如PO這篇文，對外解釋苦苓只是被賜癌，接著提醒「這是曾經有B肝的人都要小心的事情。」

同時，吳淡如回憶自己曾罹患妊娠毒血症，躺在病床上奄奄一息，得敗血症時還沒被診治，天天發高燒，卻有人堅持她要出來開記者會證明活著，但當時身體非常痛苦，連站立都很困難，「所以我知道曾經當成過公眾人物的人生病的心情，大家不要太急著去看他呀⋯⋯也要尊重他現在正在採取的治療。」最後，吳淡如再度強調苦苓沒得癌症，現在還很努力的在家寫稿，想關心的人可以聽他的Podcast.