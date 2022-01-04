百萬網紅Youbuer理科太太（陳映彤）和理科先生John在2021年12月離婚，5年婚姻正式畫下句點，雙方都以兒子Miles為優先，分手後都維持和平關係，而John近日就在IG被問到「你依然還愛著理科太太嗎？」對此，理科先生也正面回應了。

理科先生在IG限時動態分享粉絲提問，有網友就問他：「你依然還愛著理科太太嗎？」對此，John則理性且直白回應：「對於這件事我現在要說的是，Evelyn（理科太太）永遠是Miles的媽媽，我希望他們的人生都能活得成功。」John表示，這種感覺就像是老布希當年總統大選輸給柯林頓，而老布希在卸任時寫給柯林頓那封信一樣，「你的成功是我們國家的成功，我堅定支持你」。

理科先生IG限時動態全文。（圖／取材自理科先生 Instagram）

理科太太以直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，而她當時與理科先生John的反差互動，也很受網友歡迎，兩人過去也常一起出現在影片中，但隨著John越來越少在影片露面，加上理科太太在2021年9月暗指在美國工作的理科先生不回台陪兒子慶生，就此掀起婚變風波，不過，兩人其實在美國就做了長時間的婚姻諮商，雙方最後在冷靜考量後才決定離婚。

理科太太也強調，結束這段婚姻是經過深思熟慮的評估，能讓雙方有更好的人生跟身心健康，雖然愛情故事畫上句點，不過，家人的關係會是永遠的，而雙方雖然無緣當夫妻，但彼此仍保持風度，兩人都以兒子Miles為優先，要做一對「合作」的父母。