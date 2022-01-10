一名女子經朋友告知，赫然得知自己竟然成了成人網站「性愛動作片」女主角！追查之下才發現，竟是離婚3年的邱姓前夫，在他們仍是夫妻時，偷拍兩人恩愛過程還上傳網路，氣得提告。南投地院審理後，以妨害秘密罪名，判邱男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。可上訴。

根據判決書，女子與邱男於2016年離婚，女子在2019年10月經友人告知，在成人網站看到疑似女子的性愛片，女子一看大驚，竟然真的是自己。她從片中場景回想，應是與前夫離婚前下榻某摩鐵時拍攝，憤而報警提告。

邱男坦承影片是他所拍，卻辯稱當時有經過妻子同意，並非偷拍。法官審理認為，邱男無故竊錄前妻的非公開活動及身體隱私，讓前妻遭受恐懼，內心留下難以抹滅的陰影，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，破壞社會善良風俗，實屬不該；

雙方雖成立調解，但邱男事後僅部分償還，並未全部賠償，因此依妨害秘密罪之「無故以錄影竊錄錄錄他人非公開活動及身體隱私罪」罪名，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。可上訴。