王力宏與李靚蕾婚變風波停歇三周後，傳出前者帶陌生人試圖硬闖家門，因而再度延燒。(圖／資料照)

李靚蕾貼出家門口監視器畫面，可以看到王力宏緊貼大門，身後是2名工作人員，但卻有第3個陌生人站在角落注視著他們。(圖／李靚蕾IG)

金曲歌王王力宏與李靚蕾婚變風波停歇好一陣子，11日晚間李靚蕾再度與IG發文，指王力宏一出關，就直衝家門，不僅想硬闖，還帶了三個男人同行，嚇得她不敢開門，也嚇哭小孩。王力宏所屬的宏聲音樂在凌晨做出回應，「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明中也提到，「如果李女士握有任何證據，請直接提告」。

李靚蕾在11日晚突然發文，自己與王力宏約好讓他見孩子，條件是王力宏自己一人前來，但沒想到王力宏沒按門鈴，直接就拿出鑰匙硬闖，還瘋狂搖門，自己透過監視器畫面一看，發現王力宏帶了3個人陪同，2個是工作人員，其中一個則是完全沒看過的陌生人。

此外，李靚蕾也指控王力宏未經她與孩子同意，將孩子和他說話的17分鐘私密影片外流給不相干的人，因而曝光孩子長相，更指王力宏身邊工作人員有前科、與黑道相識等，但李靚蕾也發出不自殺聲明書，強調「若我發生什麼事，絕對不會是自殺」。

針對李靚蕾指控，王力宏所屬的宏聲音樂凌晨回應，表示：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」

另王力宏公司提到，很遺憾因為李靚蕾的發文又佔用社會資源，並說：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」