前國策顧問郝明義、大塊文化董事長郝明義昨(13日)晚間在臉書發文指出，去年十二月下旬和妻子協議離婚，並已完成相關手續；他也透露，各自換了新的單身身分證後，兩人還約了周末一起另吃了台菜，看了一場電影，彼此努力開始新生活。

郝明義臉書貼文指出，當年和妻子在網上相遇相戀而結婚，再加上曾經陪伴她走過一回生死關頭，所以即使她的生活、工作、興趣領域都和自己有極大的差異，倒一直覺得彼此可以互補，也是一種「天作之合」，當妻子提出離婚的要求時，在驚訝中仍強自鎮定，努力了解原因。

郝明義透露，妻子說各種生活習慣、興趣差異如此之大，卻還維持了這麼多年婚姻，是因為都是她在忍讓，加上為了照顧孩子的顧慮，而現在孩子已經成年，不想再忍讓，要過自己新的生活。

接下來的幾個月，郝明義說，雖然也一再努力，但是到去年十二月下旬，確定了要相信「隨順無常」，接受一切事情的發生都自有因緣，所以感謝妻子和他生育一個那麼好的孩子，也為照顧孩子付出了那麼多心力，彼此有過美好的時間，但是既然時空因緣轉變，她對人生有不同的新規劃，那就尊重她的選擇，協議離婚。

而在戶政事務所辦手續等待的過程中，郝明義說，彼此平靜而愉快地聊天，等辦好手續，各自換了新的單身身分證後，還一起去找餐廳吃飯，只是時間太晚，沒吃成，所以約了周末一起另吃了台菜，看了一場電影，看著對方自在地開始新的人生感到安心，新年他收拾自己，努力開始新生活，再次感謝對方為生命帶來美好的一切。