日本男星東出昌大自從爆出外遇女星，並與元配妻子渡邊杏離婚還不給3名孩子贍養費後人氣一落千丈，成為人人喊打的過街老鼠，但他仍厚著臉皮持續拍攝電影，讓不少觀眾相當不滿。而近日他雖向外界表示「我要獨立」，疑似打算離開經紀公司，而真實的情況也曝光了。

東出昌大與女星渡邊杏於2015年婚後共同育有2名子女，但在2020年東出昌大卻被爆出外遇另一名女星唐田英里佳，接著就與渡邊杏離婚，但不願意承擔3名孩子的贍養費，使原本好爸爸的形象重挫。只是沒想到即使如此，東出昌大仍在系列電影《信用詐欺師：英雄篇》中演出，甚至一如往常的出席電影記者會，讓外界相當傻眼，再度引爆網友怒火。

而近日東出昌大現身替新片宣傳時，除了再次為不倫行為道歉外，也向外界宣布「我要獨立了」，似乎打算離開所屬的經紀公司「humanité」。不過根據日本媒體《FLASH》的報導，有知情人士透露，東出昌大其實是因為先前的不倫醜聞得背負龐大的廣告違約金，自己又繳不出來，最後由公司墊付。

但沒多久東出昌大又遭到媒體《週刊文春》踢爆，2021年10月人在廣島拍電影的他，私下竟又叫了20多歲的混血女友來下榻的飯店陪他共度3晚春宵，讓業界相關人士震怒，因為對於劇組來說他的行為被視為洩露拍攝機密，相當不敬業，使得經紀公司得再次出面向片商低頭道歉，也讓管理層幹部看不下去決定將他開除，之後所有事務都交由他自行處理。