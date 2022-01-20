大陸43歲知名女星倪虹潔，擁有亮麗外表與纖細好身材，過去曾以電視劇《武林外傳》打開知名度，也在多部戲劇中獲得演出，獲得大批觀眾的喜愛。不過，她近日接受採訪時，竟自爆自己除了有過一段婚姻外，還有一名13歲的兒子，但不完美的婚姻也曾讓她吃盡苦頭，令粉絲們相當心疼。

倪虹潔近日接受《GQ實驗室》的專訪，透露自己在1999年時為了躲避經常在家喝酒鬧事的大伯，而想跟當時的男友同居，但母親不同意，想同居就得結婚，因此在母親的要求下她登記結婚了，剛開始兩人的婚姻十分美好，但後來丈夫想要買船做生意，她便賣掉自己的房子拿出人民幣300萬元（約新台幣1370萬元）投資男方。

不料，男方公司後來經營不善，竟開始利用倪虹潔的名氣到處借錢，而且越借越多，但當時的她並不知情，接著倪虹潔還在經濟狀況不好的情況下於2009年生下兒子，龐大的經濟壓力讓倪虹潔喘不過氣，最後決定離婚。但沒想到離婚後，她便收到銀行的簡訊，告知她前夫以她的名字做擔保人，在外一共欠下了1000萬人民幣（約新台幣4358萬元）的債務，使她信用破產，一夕間房子、車子、銀行帳戶全被凍結。

倪虹潔為了償還債務，開始到處接戲、努力拍片，當時的她還因為經濟太拮据，只能將兒子的監護權忍痛讓給了前夫，每天只能透過打電話、傳簡訊來陪伴孩子。

如今，倪虹潔雖有過不完美的婚姻，但她仍對愛情抱著希望，目前也有一位同居中的男友，兩人是在劇組認識，交往後她也變得開朗許多，大方表示「現在的我，每一天都比昨天更好」。而她的分享也引起不少人共鳴，甚至心疼表示「女人真的不能太傻」、「姊姊一定要更幸福」、「她也是辛苦過來的」。