37歲女星張棋惠過去曾與楊丞琳組成女子團體「4 In Love」出道，近幾年除了依然在中壢的各大酒吧駐唱外，也積極登上各大綜藝節目，擔任節目嘉賓。但近期張棋惠也透露去年的收入雖不受疫情波及，仍接下不少業配代言，但卻檢查出自己患有「2大隱疾」，讓她嚇得趕緊前往醫院治療。

根據《TVBS》的報導，張棋惠透露自己在2021年時曾一個月內流了2次鼻血，讓她嚇得趕緊去掛醫院的急診，後來才發現自己罹患「隱性鼻子過敏」；後來又在7月份檢查時，得知自己因腦血管太細，使腦後「基底動脈」循環不良，無法看著別人的眼睛對焦太久，或是有可能邊看邊頭暈，嚴重時還可能看不到、聽不到，最後只能靠藥物把血管撐開，腦部才能恢復正常運作。

張棋惠也坦言自己過去的個性很機車，認為自己很紅，所以走在路上都不會正眼別人，但後來經歷媽媽過世，讓她領悟到做任何事情都必須珍惜，所以她也感慨的表示「對於現在擁有的一切都很感恩，身邊的合作夥伴及工作人員都是好人」，也讓她相信『吸引力法則』是真的，只要事情往好處想就會有好事發生。

接著張棋惠也透露新年計畫，希望自己的單曲、品牌與代言都能順利完成，讓事業觸角能越深越廣。而她身體不適的消息傳出後也吸引大批網友及圈內好友到她的粉絲團留言關心，可見她的好人緣。