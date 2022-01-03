新北市1名女子小琴（化名）原本與丈夫和另名男子同住分租套房，她離婚前夫搬離，變成她與男子單獨同住，沒想到男子竟趁機告白，甚至傳變態訊息「我想X妳，只要能X到妳我此生無憾」，小琴之後向親友抱怨，親友因擔心男子對小琴不利，竟趁男子熟睡時拿棍棒偷襲狂毆，造成男子重傷、送醫後不治；法院事後依傷害致死罪判小琴與打人者4年到10年徒刑。

判決書指出，小琴原本與前夫和另名友人共同住在分租套房中，小琴離婚後，原本對小琴就有好感的友人開始不斷傳曖昧訊息追求，最後甚至傳鹹濕露骨內容，包括「我想X妳，只要能X到妳我此生無憾，我會X到妳喊不要的，然後用力的往妳子宮裡內射」，小琴看到內容後向親友求助。

小琴事後向弟弟、前男友等人求助，弟弟夥同前男友並再找來其餘4人，持鐵鋁棒、木棒朝該友人猛打，該友人全身傷痕、頭骨甚至被打凹，最後血流如注倒在血泊中，送醫急救6天後因腦部重創不治，檢方認定6人有殺人犯意依法起訴。

台北地院審理時認為死亡與6人所為因果關係，審酌6人僅因男子騷擾，懷疑男子會對小琴不利，竟趁熟睡時持凶器毆成重傷且不治，且事後小琴還企圖找人頂罪、誤導辦案，事後雖達成和解賠償288萬，但仍均否認犯案，最後判小琴7年4月徒刑，其餘涉案人判4年到10年不等徒刑。