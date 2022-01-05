曾撰寫過《大老婆的反擊》等多部超高收視家庭劇的王牌編劇文英男，睽違兩年半攜全新的幽默家庭喜劇《老爸冤家光姐妹》回歸，文編一出手果然收視成績不凡，不僅收視率直接飆破30%，更是蟬聯好幾週的周末收視冠軍寶座。劇中李家老父跟老婆打離婚官司，未料太太突然意外身亡，全家人都被視為嫌疑犯，懸疑環節直比最近夯劇《華燈初上》。

《老爸冤家光姐妹》劇中的主要角色，李家老父親李哲洙，性格苛刻又經常端著架子死要面子，長期都和三個女兒－光南（洪銀姬 飾）、光植（全慧彬 飾）、光泰（高媛熙 飾）之間存在著矛盾。而就在李哲洙與老婆吳萌子鬧離婚打官司的途中，老婆竟意外死亡，其後更被警方認為是一場謀殺案件，而李哲洙、李家三姐妹和幾位女婿都被列為嫌疑犯。

除了在打婚姻訴訟的老父親李哲洙有很大的嫌疑外，光姐妹中的大女兒李光南因為不想生小孩，長期被媽媽碎念，二女兒李光植則被捲入婚外情之中，在家裡長期感覺最沒有存在感的三女兒李光泰，則是很渴望被關愛，每個人都擁有殺死母親吳萌子的理由。

多年來一直擁有戲劇作品的資深演員尹柱相，在近年的話題韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《驅魔麵館》、《醫生耀漢》等等，都能看見他的身影，而這次尹柱相在《老爸冤家光姐妹》扛下主角，飾演李家老父親李哲洙，將劇中角色老父親不被女兒們諒解，甚至被誤會的無奈、生氣、難過等等情緒發揮的淋漓盡致，和光姐妹三人的對手戲也讓人相當期待。《老爸冤家光姐妹》將於2022年1月7日起，於龍華影劇台MOD354頻道，平日晚間8點播出，全台首播。