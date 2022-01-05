女星賴慧如從歌唱選秀節目《明日之星》打開知名度，賴慧如除了有一副好歌喉外，她近年也轉戰戲劇發展，賴慧如在八點檔《多情城市》超齡扮貴婦，還讓她被封為「國民舅媽」，而賴慧如近日則在《黃金歲月》和男星江俊翰組復仇者聯盟，賴慧如今（5日）早還曬出貼臉江俊翰的劇照，直呼：「於是...我現在是孫太太」。

25歲賴慧如橫跨唱片、戲劇，在八點檔《黃金歲月》飾演秀場動感歌手「小辣椒」林月嬌，賴慧如近日在劇中則和江俊翰飾演的「孫彥良」組復仇者聯盟，不過賴慧如今早則在臉書還曬出和江俊翰貼臉、勾手照，並直呼：「於是...我現在是。孫太太。#愛情來了太突然 #措手不及#這樣算閃婚嗎 #良良老公」，賴慧如還親民問：「#喜歡嬌良cp嗎」，逗樂一票觀眾。

賴慧如臉書全文。（圖／取材自賴慧如 Huiru Lai臉書）

不過，賴慧如在現實生活中，其實和大她16歲的導演高琮凱有過一段婚姻，兩人在2016年底結婚、隔年生下女兒，不過夫妻情僅維持4年多，最後在2021年宣布離婚，對此，賴慧如則表示，她忙拍八點檔、高琮凱則在大陸工作，雙方因個性和聚少離多，最後選擇分開，不過賴慧如和前夫會一起養育、照顧女兒長大，彼此仍維持友好關係。

恢復單身的賴慧如現在把重心放在工作上，她日前接受專訪時也提到：「現在離婚對我來說不是壞事，未來會復合也不一定！一切就交給緣份！」