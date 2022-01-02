江俊翰圓兒時夢演歌仔戲。（公視台語台提供）

江俊翰圓兒時夢演歌仔戲，演出《孟婆客棧》最新單元《紙鶴之約》。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》最新單元《紙鶴之約》，邀請八點檔男星江俊翰演出深情男子，劇中失去記憶卻只記得他愛過的女人；從小看歌仔戲長大的江俊翰，接到唐美雲邀約時，直呼兒時夢想終於實現，興奮到常常睡不著覺。

江俊翰劇中演出深情男子，戲外的他透露自己最深情一面是對狗女兒「愛美麗」的感情，他說：「相處近快7年的時間，女兒『愛美麗』陪著我的喜怒哀樂，從來沒有離開過我，而她也知道，我這個爸爸對她這些年來的照顧與呵護，比對待任何家人或朋友都還要投入，因為她把一生都給了我，所以我也希望我最深情不變的愛可以給她。」相當符合劇中深情的形象。

江俊翰挑戰演出歌仔戲，自認最大困難就是挑戰歌仔戲唱腔，他形容：「由於歌仔戲的唱腔和一般流行歌曲不同，抑揚頓挫和許多轉音的唱法對我來說都是第一次，所以為了錄製劇中三首曲子，剛進錄音室時不太順利，所幸經過現場戲曲老師的說明和指導，才能夠順利完成。」

再加上《孟婆客棧》有別於傳統歌仔戲，江俊翰認為在身段上以自然的表現方式來詮釋角色，因此運用昔日拍攝古裝劇《龍飛鳳舞》之經驗，移植到此次演出，盼觀眾能看到他的突破。2021年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。