方馨與柯叔元劇中配對。（粘耿豪攝）

方馨記者會上演唱〈舞女〉。（粘耿豪攝）

方馨難得性感演出八點檔。（粘耿豪攝）

王樂妍劇中與陳謙文配對，張雁名默默守護她當大仁哥。（粘耿豪攝）

台視60週年台慶大戲《美麗人生》23日舉行卡司發布記者會，方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文、張雁名、劉秀雯、黃仲裕、德馨、張瓊姿、游詩璟、林可唯、陳文山、張銘杰、游(家瑋)小白、唐豐等演員齊聚。飾演酒吧老闆娘的女主角方馨還以妖嬌造型唱著《舞女》出場，她說劇中有被強暴的戲，拍完全身瘀青，回家後老公心疼死了。飾演退伍老兵的男主角柯叔元則說自己演戲26年，這是第二次可以講國語演八點檔。

龍劭華今年九月在高雄演出《美麗人生》期間，不幸猝逝於下榻日租飯店，飾演女兒的王樂妍說，當時兩人對戲10多天，拍的都是情緒最重的戲，跟他演戲真的很過癮，「每次演都不一樣」，事情剛發生時，她難過崩潰到無法一個人在房間睡覺，都是方馨、陳謙文陪著她。

龍劭華離世後，該角色後來由夏靖庭接演，她坦言剛開始確實有一點點不習慣，「夏哥來的第一天，他跟銘杰哥在對詞，一講話，我就覺得怎麼聽到龍哥的聲音，有些音好像喔，直到那一刻就好像變得比較熟。」她也透露，「夏哥來的第一天，我中間等戲空檔跑去休息睡覺，結果夢到龍哥，旁邊站的是夏哥，感覺像是交接。睡醒後看到夏哥就覺得好像爸爸，就像是交接完畢。

她說，「龍哥一開始知道我們要演父女，就主動要見我，想知道我長怎樣，所以我們還沒拍之前就先約吃飯、小酌，瞬間就變好變熟！他常牽著我的手說『女兒不要怕，有爸爸在』，每一場戲都牽著我，我第一次演台語劇但台語不好，他也一直幫我對詞，對我台語幫助很多」。

方馨這一年狂瘦10公斤，但因為造型衣服比較露，她被高層嫌「太瘦沒胸部不行」，還被要求增胖，「必須墊水餃、畫陰影，製造『滿大』的效果」。她還主動提議在臉上加一顆專屬的「痣」，應加性感的感覺，結果有次忘了點痣就拍了兩場戲，後來被王樂妍發現，趕緊又整個重拍，「所以後來化妝室還放了一塊牌子寫著『徐勉點痣了嗎』。」

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