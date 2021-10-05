龍劭華、劉冠廷、馬志翔、謝君豪和柯煒林獲得評審青睞，入圍金馬獎最佳男配角。（金馬執委會提供）

金馬執行長聞天祥今講解金馬評選過程。（粘耿豪攝）

第58屆金馬獎5日公布入圍名單，囊括老將、中生代和新秀共同角逐獎項。男配角方面，包含龍劭華、劉冠廷、馬志翔、謝君豪和柯煒林獲得評審青睞，過關斬將順利拿到角逐金馬的入場門票。

已故演員龍劭華憑遺作《角頭－浪流連》入圍，是他繼1999年的《天馬茶房》入圍金馬男配角後，再獲得金馬獎肯定。龍劭華女兒陳璇表示：「替他覺得高興，希望他看得到。」與他情同兄妹的經紀人陳秀卿也感性說道：「他一定很開心，如果他在，一定會開心問我，他要怎麼回答，這樣說，好不好。」金馬執行長聞天祥表示，龍劭華在片中有不寒而慄的展現，優雅而沉穩，有著一出場就讓觀眾感受到空氣凝結的能力。

近來炙手可熱的演員劉冠廷，在《詭扯》一改形象，爆笑演出讓他成功拿到金馬入場門票，他表示：「謝謝評審，謝謝導演及監製的信任，謝謝團隊的大家，你們是我強大的靠山能讓我盡情的演出，謝謝每一位演員所給予我表演上的刺激，能跟你們一起演出真的太開心太爽快的事情，沒有你們就沒有『老楊』，謝謝你們。」

馬志翔以《月老》的反派角色入圍男配角獎，入圍當下，他正抱著孩子跟太太一起看轉播，倍感溫暖，「能入圍金馬58真的很開心也很榮幸，感謝評審們的肯定與每個支持、照顧我的貴人，最後要謝謝九把刀的信任與所有《月老》優秀的工作夥伴。再次感謝金馬獎！」

此外港片《濁水漂流》同時包下2項男配角獎，曾獲金馬影帝的謝君豪說：「哇！沒想到97年《南海十三郎》贏了金馬獎男主角之後，24年後終於可以再度提名，當然好開心。這個獎對我的演藝事業幫助太大了，很多人都是因為這個獎項才關注我、認識我和十三郎這個人物。」柯煒林則說：「獲金馬獎最佳男配角提名好開心，更加開心的是《濁水漂流》有12項提名。入圍金馬獎對我來說，是演員生涯一個好大的肯定。多謝這麼多一直支持香港電影的觀眾。」

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。