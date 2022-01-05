韓國黑色幽默電影《寄生上流》不僅獲得奧斯卡、坎城影展等多項國際大獎，連帶也捧紅宋康昊、李善均、曹如晶和朴素丹等多位主演，但飾演家教老師的朴素丹卻在去年12月宣布罹患甲狀腺乳突癌，讓她不得不先放下演藝事業、專心治療休養，而適逢2022新年，朴素丹也曬出手寫信曝近況，但她一句：「好想念大家，真的很感謝大家」，讓外界看了都心疼不已。

30歲朴素丹在2021年12月做定期健康檢查時，發現罹患甲狀腺乳突癌，讓朴素丹不得不暫停演藝事業，並接受醫師指示動手術，所幸朴素丹術後恢復狀況良好，而專心休養的她仍不時會現身IG宣傳新電影《極速快遞》，相當親民又敬業。

而適逢2022新年，朴素丹昨（4日）則在IG曬出手寫信曝近況，她感性寫下：「隨著四季更送，寒冬又再次來臨，好像是在提醒新一年要開始了，2021年大家真的辛苦了，2022年希望大家和《極速快遞》一起度過幸福的一年」，朴素丹也暖心許願：「大家一定要身心健康，希望和大家面對面傳達心意的日子可以早日到來，好想念大家，真的很感謝大家，新年快樂。」

朴素丹在2013年以電影《No More No Less》進入演藝圈，演藝作品橫跨電視劇、電影以及主持，朴素丹在2015年以電影《黑祭司》橫掃各大電影頒獎典禮女新人獎、女配角獎，讓她知名度大開，朴素丹接著並在2019年以《寄生上流》在國際大放異彩，演藝成績相當亮眼。