30歲韓國女星朴素丹在電影《寄生上流》飾演家教老師而揚名國際，不過朴素丹今（13日）卻傳出健康亮紅燈，她透過經紀公司表示，在日前發現罹患甲狀腺乳突癌，並已接受完手術，也因為需要術後休養，朴素丹因此將缺席新片《特送》的宣傳活動。

朴素丹今透過經紀公司Artist Company發聲明，表示朴素丹在做定期健康檢查時，發現罹患甲狀腺乳突癌，朴素丹接受醫師指示並已完成手術，日前恢復狀況良好，不過仍需專心休養，朴素丹也遺憾表示，她將會缺席新片《特送》的宣傳活動，朴素丹對影迷和觀眾都覺得很抱歉，但她仍強調，自己會盡快恢復健康，希望早日回歸舞台。

朴素丹（左）以《寄生上流》揚名國際。（圖／達志影像）

朴素丹在2013年以電影《No More No Less》進入演藝圈，演藝作品橫跨電視劇、電影以及主持，朴素丹在2015年以電影《黑祭司》橫掃各大電影頒獎典禮女新人獎、女配角獎，讓她知名度大開，朴素丹接著並在2019年以《寄生上流》在國際大放異彩，演藝成績相當亮眼。