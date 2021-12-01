泰國26歲知名男星皮拉瓦山坡提拉（Krist Perawat／又名Krist）出道時曾以白皙肌膚與俊俏的臉蛋而獲得矚目，2016年又憑著校園BL劇《一年生》展現精湛的演技而爆紅，人氣不斷攀升。但昨日（11/30）他卻驚傳發生嚴重車禍，他所駕駛保時捷竟180度翻轉朝天，造成現場一片混亂，他緊急被送往醫院檢查，驚悚的翻車畫面也曝光了。

根據泰國媒體的報導，Krist在昨日開著保時捷外出時，車子疑似打滑在道路中央180度翻轉，底部朝天停在路上一動也不動，路人看到後趕緊向前查看情況，而車內的Krist竟毫髮無傷的獨自走下車，當時的他除了穿著綠色上衣及涼鞋外，臉上還戴著口罩及墨鏡，完全看不出來剛發生車禍，路人大叔看到後則將他扶到一旁休息，並打給救護車將他送往醫院，而這驚悚的一幕也被路過的民眾拍了下來，在網路上不斷瘋傳，網友看到後紛紛留言「天哪！這麼嚴重竟然沒事」、「希望真的沒事，有內傷就不好了」、「開好車果然有差」、「太可怕了，好險沒事」。

Krist事後透過經紀公司發佈影片，向外界報平安並道歉，也感謝路人大哥們的幫忙，接下來的新劇發表會行程將不受影響照常舉行，到時也會說明車禍的原因。但根據網路上曝光的照片中可以看到，他雖沒有大礙但膝蓋上仍貼著紗布，讓粉絲們心疼不已。