有心臟病史的人千萬別尋求刺激，否則真的會「嚇死」！馬來西亞彭亨州日前發生一起類似事件，一名16歲少年與友人，到遊樂場內的鬼屋設施遊玩，正當大家沈浸在恐怖氣氛中時，該名少年卻臉色慘白癱軟倒地，任旁人不斷呼喚都沒有反應，意外猝死，經驗屍初步推測，該少年原本就有心臟病，可能因為突如其來的驚嚇，導致心臟驟停。從臉書曝光的畫面來看，該少年從進入鬼屋到猝死，全程不到3分鐘。

據馬來西亞媒體與《每日郵報》報導，這名16歲少年蘇海里（Muhammad Suhairil）與友人一行人，本月1日到文冬市（Bentong）的「恐怖旅遊景點」體驗鬼屋，蘇海里進去沒多久就突然倒下，隨即失去意識，現場一名中年男子立即將他抬到鬼屋外，呼喊他的名字試圖將人叫醒，但少年仍雙眼緊閉，臉色蒼白癱軟在地，經工作人員立刻急救，仍宣告回天乏術。

報導中指出，蘇海里猝死後經過驗屍，發現他有「心臟破洞」（Heart perforation），目前還在向家屬了解蘇海里是否有心臟問題，同時仍在釐清真正死因。

但據推測，蘇海里猝死可能與章魚壺心肌症（Takotsubo cardiomyopathy，又稱壓力性心肌症）有關，患者一旦突然受到驚嚇，可能導致心臟驟停。